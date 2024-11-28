«Одним шаблоном управлять нельзя» - в Госсовете РТ обсудили местное самоуправление

Заседание Госсовета Татарстана традиционно началось с утверждения его повестки

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Бюджет РТ на 2025 год депутаты приняли с дефицитом 13,5 млрд рублей

Заседание Госсовета Татарстана традиционно началось с утверждения его повестки. Как и ожидалось, депутаты начали вносить дополнительные вопросы. Хафиз Миргалимов попросил рассмотреть федеральный законопроект об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти в первой половине дня «в связи с важностью данного вопроса». Обычно проекты федеральных законов парламентарии обсуждают под конец сессии.

Но все же сначала депутаты уделили внимание ключевому вопросу этого заседания – законопроекту о бюджете республики на 2025 – 2027 годы. Поправки к нему представил председатель Комитета по бюджету, налогам и финансам Леонид Якунин. Он пояснил, что они в основном касаются выделенного республике финансирования из федерального бюджета.

Поправки к законопроекту о бюджете республики на 2025 – 2027 годы представил председатель Комитета по бюджету, налогам и финансам Леонид Якунин Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Так, объем федеральных средств, распределенных в бюджете республики на 2025 год, составит 42,7 млрд рублей, в 2026 году — 42,1 млрд рублей, в 2027 году — 40,6 млрд рублей.

Без обсуждения большинством голосов законопроект был принят в третьем чтении. В результате доходы регионального бюджета на 2025 год запланированы в размере 472,1 млрд рублей, расходы — 485,6 млрд рублей. Дефицит составит 13,5 млрд рублей.

Фарид Мухаметшин: «Согласно законопроекту, все сельские и городские поселения должны быть объединены с районами в муниципальные или городские округа, а их советы и администрации должны быть ликвидированы» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Как в будущем будем без местной власти планировать работу с гражданами?»

В Комитете Госдумы РФ по государственному строительству и законодательству рассматривается законопроект об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти, сказал Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин после обсуждения нескольких вопросов.

«Нас очень просят высказать свою позицию по одному вопросу. Вместо “разного”, куда записался наш коллега Миргалимов, я бы хотел, чтобы он доложил сейчас, и мы проинформировали депутатов Госдумы от Татарстана», – отметил он, передав слово коммунисту.

Согласно законопроекту, все сельские и городские поселения должны быть объединены с районами в муниципальные или городские округа, а их советы и администрации должны быть ликвидированы.

«Готовятся изменения в структуре местного самоуправления. Мы подготовили почти 59 дополнений к законопроекту, из них 25 – по поддержке двухуровневой системы, это прежде всего поселенческий уровень. Практика показала и доказала жизнеспособность такого управления. Избиратели в первую очередь идут к главам поселений, депутатам, решают с ними хозяйственные и иные вопросы. Представьте себе, каждому избирателю придется ехать в районный центр! А это еще и затраты. Мы не поддерживаем одноуровневую организацию такой власти», – заявил Миргалимов.

Хафиз Миргалимов убежден, что право выбора организации местного самоуправления должно быть сохранено за регионами Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

По его мнению, ликвидация поселенческого уровня «станет самым серьезным ударом в дальнейшей судьбе сел и деревень, которые хранят историю, традиции и культуру». «Должно быть двухуровневое управление. Депутаты поселений, будучи местными жителями, общаясь напрямую с избирателями, сегодня являются лучшими государственными проводниками политики на местах. Как мы в будущем будем без местной власти, без местных депутатов планировать работу с гражданами?» – подчеркнул депутат.

Миргалимов убежден, что право выбора организации местного самоуправления должно быть сохранено за регионами. «Если у регионов есть желание перейти на одноуровневую систему, пусть переходят. Пусть каждый регион сам решает. Но опыт Татарстана показал жизнеспособность двухуровневой системы, и она должна сохраниться. Зачем ломать то, что хорошо работает?» – заметил он.

«Теоретики сидят в Госдуме, которые ни одного дня не работали на региональном уровне. Я бы этих депутатов спустил бы на поселенческий уровень. Пусть поработают там, хотя бы месяц, они бы узнали, что такую систему нельзя нарушать», – добавил парламентарий.

В завершение своей речи он попросил депутатов Госдумы от Татарстана поддержать интересы республики по сохранению двухуровневой системы.

Рустам Минниханов: «Территориям с малой численностью населения надо дать право создавать вот такую систему управления. Никому это не мешает. Территории у нас разные» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Я в трех муниципалитетах работал в разных должностях, всегда опирался на сельсовет»

Вопрос об организации местного самоуправления не остался без внимания Раиса Татарстана Рустама Минниханова, который тоже присутствовал на заседании парламента. По его мнению, регионы России должны сами решить, переходить им с двухуровневой системы местного самоуправления на одноуровневую или нет.

«Наша страна огромная, и одним шаблоном ей управлять нельзя. Какие-то изменения были и будут, к этому нужно относиться нормально. Мы же не против. Территориям с малой численностью населения надо дать право создавать вот такую систему управления. Никому это не мешает. Территории у нас разные», – сказал Раис РТ.

По его мнению, в регионах, где двухуровневая система не способна работать, должно быть право отказаться от нее. «Я в трех муниципалитетах работал в разных должностях, всегда опирался на сельсовет. Другой формы работы с населением у нас нет», – подчеркнул Минниханов.

Руководитель республики добавил, что в период СВО страна должна быть единой. «В Госдуме мы будем обсуждать, как страна должна управляться. Она сейчас неплохо управляется. Все решения должны быть во благо государства», – заявил он.

Минниханов отметил, что сейчас именно главы поселений поддерживают контакт с семьями участников СВО, с их помощью идет набор на контрактную службу. «У нас других людей нет. И эти люди – авторитет. Мы за эти годы сформировали пласт авторитетных людей», – заметил он.

В итоге спикер парламента Фарид Мухаметшин предложил направить в Госдуму РФ стенограмму данного обсуждения, чтобы еще раз четко обозначить позицию Татарстана. «Местное самоуправление – это базовая структура власти, – отметил Председатель Госсовета, – здесь решаются многие важные вопросы, непосредственно идущие от жителей территорий».

Айрат Зарипов: «Обязательное тестирование вводится для обеспечения успешного освоения иностранными гражданами образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования на государственном языке России» Фото: rais.tatarstan.ru

«Если не будем принимать незнающих русский язык детей в школы, то они на улице останутся»

Разные мнения у депутатов вызвал другой федеральный законопроект, связанный с изменениями в законе «Об образовании в Российской Федерации». Он обязывает проходить тестирование на уровень владения русским языком детям иностранцев при их поступлении в общеобразовательные организации. Не все татарстанские парламентарии одобрили такое решение.

«Обязательное тестирование вводится для обеспечения успешного освоения иностранными гражданами образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования на государственном языке России. Кроме того, законопроектом предусмотрено, что лица, незаконно находящиеся на территории РФ, не могут быть приняты в школу», – рассказал суть изменений депутат Айрат Зарипов.

Расим Баксиков: «Если мы не будем принимать незнающих русский язык детей в школы республики, то они на улице останутся, без образования. Наверное, это создаст проблемы» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Свою позицию по этому вопросу высказал парламентарий и Герой России Расим Баксиков. По его мнению, ребенок, не посещающий школу, в будущем может стать правонарушителем.

«Во-первых, это – будущий бандит. Во-вторых, если он не знает русского языка и не пойдет в школу, где он будет его учить? И, в-третьих, это заранее делает предпосылки для того, что патриотом он не станет. Надо искать другие способы. А мигранты нам нужны в любом случае. Самый важный ресурс – это люди», – подчеркнул Баксиков.

«Логика в этом есть. Если мы не будем принимать незнающих русский язык детей в школы республики, то они на улице останутся, без образования. Наверное, это создаст проблемы. Как нам быть? Может быть, выработать предложения? Мы попросим федерального законодателя, чтобы он нашел подходящий выход, решение, чтобы снять эту проблему», – поддержал его позицию Мухаметшин.

По словам главы парламента, Татарстан нуждается в мигрантах, поскольку на предприятиях и производствах нужны рабочие. «Они приезжают к нам, и их дети должны учиться, но для этого надо создавать условия», – заключил он.

Фото на анонсе rais.tatarstan.ru