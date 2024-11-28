Рустам Минниханов: «Наша страна огромная и одним шаблоном ей управлять нельзя»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Регионы России должны сами решить, переходить им с двухуровневой системы местного самоуправления на одноуровневую или нет. Такое мнение выразил Раис Татарстана Рустам Минниханов на пятом заседании Государственного Совета РТ.

«Наша страна огромная и одним шаблоном ей управлять нельзя. Какие-то изменения были и будут, к этому нужно относиться нормально. Мы же не против. Территориям с малой численностью населения надо дать право создавать вот такую систему управления. Никому это не мешает. Территории у нас разные», – сказал Раис РТ.

По его мнению, в регионах, где двухуровневая система не способна работать, должно быть право отказаться от нее. «Я в трех муниципалитетах работал в разных должностях, всегда опирался на сельсовет. Другой формы работы с населением у нас нет», – подчеркнул Минниханов.

Руководитель республики добавил, что в период СВО страна должна быть единой. «В Думе мы будем обсуждать, как страна должна управляться. Она сейчас неплохо управляется», – заявил он.

Минниханов отметил, что сейчас именно главы поселений поддерживают контакт с семьями участников СВО, с их помощью идет набор на контрактную службу.

«У нас других людей нет. И эти люди – авторитет. Мы за эти годы сформировали пласт авторитетных людей", – заметил он.

Раис РТ убежден, что все решения должны быть во благо государства.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Вопрос о законопроекте об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти, который рассматривает Госдума, поднял депутат Хафиз Миргалимов.

«Госсовет подготовил почти 59 дополнений к законопроекту, из них 25 – по поддержке двухуровневой системы местного самоуправления. Практика показала жизнеспособность такого управления», – сказал он.

Согласно законопроекту, все сельские и городские поселения должны быть объединены с районами в муниципальные или городские округа, а их советы и администрации должны быть ликвидированы.