Айдар Метшин об отмене двухуровневого МСУ: Можем потерять прямую связь с жителями

Депутат Государственной Думы ФС РФ Айдар Метшин

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Запланированная отмена в России двухуровневой системы местного самоуправления (МСУ) несет с собой ряд рисков. О них рассказал депутат Государственный Думы РФ от РТ Айдар Метшин в программе «Интервью без галстука» на телеканале «Татарстан 24».

«С позиции депутатов [Госдумы от] Татарстана и Государственного Совета РТ эта система (одноуровневая — прим. Т-и) будет ломать тот выстроенный механизм, который, несмотря на некоторые недостатки, обеспечивает эффективную работу с населением», — подчеркнул парламентарий.

«Упразднение одного из уровней может привести к снижению внимания к поселению. Изменятся и статус глав территорий. Возможно, их будут называть представителями территориальных органов <...>. Мы можем потерять непосредственную связь с жителями», — пояснил он.

Кроме того, по словам Айдара Метшина, в результате реформы ухудшится ситуация с представительством. В качестве примера он сослался на Нижнекамский район РТ, который возглавлял с 2006 по 2021 год. Там «при переходе на муниципальные округа» из 35 депутатов 30 будут представлять интересы Нижнекамска, два — Камских Полян и всего лишь три — 15 сельских поселений. «Это трудно назвать справедливым представительством», — констатировал депутат.

Ранее против полной отмены двухуровневой системы местного самоуправления выступил Государственный Совет РТ. О необходимости сохранения двух вариантов МСУ заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов.