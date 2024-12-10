Мухаметшин о ликвидации сельсоветов: Этот институт - базовый, он должен работать

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Усложнением жизни на селе» назвал сегодня Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин законопроект об упразднении власти в сельских поселениях, выступая на расширенном заседании высшего совета республиканского общественного движения «Татарстан – новый век» – «Татарстан – яна гасыр» в Казани.

«Федеральный законодатель в первом чтении принял закон о том, чтобы ликвидировать сельские поселковые советы в деревнях. Мы категорически выступили против, общественность нас поддерживает, селяне тоже поддерживают», – сообщил он.

Мухаметшин пояснил, что сельские жители в большинстве своем – люди в возрасте. В сельсоветы они могут «обратиться с какой-то просьбой, с каким-то предложением, с какой-то душевной болью». Людям в 70 лет и старше ехать в райцентр, чтобы обсудить волнующие вопросы с руководством района, будет сложно.

«Ликвидировать этот институт, мы считаем, несправедливо. Я считаю, что этот институт – самый низовой, самый близкий к людям, наш базовый. Он должен работать и остаться в депутатском корпусе. Через них мы работаем с населением», – подчеркнул Мухаметшин.