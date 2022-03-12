Хабек: ФРГ планирует стать независимой от российского угля и нефти

Глава Минэкономики ФРГ, вице-канцлер Роберт Хабек заявил в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, что Германия планирует к осени стать независимой от российского угля, а к концу года - почти независимой от нефти из России, передает РИА Новости.

"Мы работаем каждый день, действительно каждый день, а иногда и каждую ночь, чтобы снизить зависимость от российской нефти, угля и газа. Каждый день, даже каждый час мы на шаг прощаемся с российским импортом. Если нам это удастся, то к осени мы будем независимы от российского угля, а к концу года - почти независимы от российской нефти", – пояснил Хабек.

Он подчеркнул, что с газом ситуация сложнее, потому что в Германии нет собственных мощностей по импорту СПГ.

Ранее министр заявил о необходимости диверсифицирования поставок энергоносителей, чтобы отказаться от российского импорта. Как сообщает Минэкономики ФРГ, доля российской нефти в поставках в ФРГ составляет 35%, а доля российского угля - около 50%.

10 марта Европейский Союз заявил о намерении постепенно отказаться от приобретения российской нефти, природного газа и каменного угля из-за событий на Украине.

Ранее Соединенные Штаты ввели запрет на весь импорт российских нефти и газа. Их примеру намерена последовать Великобритания.

Санкции против России были ужесточены после того, как Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. О приостановлении своей деятельности на территории России уже объявили ряд крупных компаний. Правительство страны предложило им три варианта действий.