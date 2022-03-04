Иностранным компаниям, решившим уйти с российского рынка, предложены три варианта

Фото: пресс-служба Правительства РФ

Правительство России готово предложить три варианта развития взаимоотношений для компаний, которые намерены уйти с российского рынка. Большинство мер, предусмотренных в этих вариантах, направлены на поддержку занятости сотрудников компаний. Их перечислил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, сообщает пресс-служба Правительства.

Первый вариант — компания продолжает полноценную работу в России, при этом обеспечивает в полном объеме поставку сырья, материалов для производственного процесса, выполняет обязательства перед сотрудниками.

Во втором варианте иностранные акционеры передают свою долю под управление российских партнеров и впоследствии смогут вернуться на наш рынок.

При третьем варианте компания окончательно прекращает работу в России, закрывает производство и увольняет сотрудников. Однако в России к этому отнесутся как к умышленному банкротству, отметил Белоусов.

«В этом варианте мы будем вмешиваться через процедуру ускоренного банкротства, так как абсолютным приоритетом для нас является сохранение занятости и социальное благополучие наших граждан, чтобы добросовестные предприниматели могли обеспечить эффективное функционирование бизнеса», — подчеркнул первый вице-премьер.

Санкции против России были ужесточены после объявления Президента РФ Владимира Путина о начале специальной военной операции в Украине. О приостановлении своей деятельности на территории России уже объявили ряд крупных компаний.