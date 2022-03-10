«Рейтер»: ЕС готовит декларацию о постепенном отказе от газа и нефти из России

Европейский Союз намерен отказаться от приобретения российской нефти, природного газа и каменного угля из-за событий на Украине. Об этом сообщает агентство «Рейтер» со ссылкой на проект декларации к саммиту лидеров ЕС.

«Столкнувшись с растущей нестабильностью, стратегической конкуренцией и угрозами безопасности, мы решили взять на себя больше ответственности за нашу безопасность и предпринять дальнейшие решительные шаги по укреплению нашего европейского суверенитета, уменьшению нашей зависимости и разработке новой модели роста и инвестиций на 2030 год», — подчеркивается в проекте документа.

Вместе с тем в тексте отмечается, что происходящее на Украине представляют собой «тектонический сдвиг в европейской истории». Дело в том, что РФ обеспечивает поставки в Евросоюз 40% газа, более 25% нефти и почти 50% угля.

Различные страны — члены ЕС в разной степени зависят от энергоресурсов из России, поэтому лидеры союза решили не устанавливать крайний срок отказа от поставок. В наибольшей степени на них завязаны Германия, Италия, Венгрия и Австрия.

При этом ранее Еврокомиссия сочла возможным сократить потребление газа на две трети в этом году и полностью отказаться от поставок из России «задолго до 2030 года», уточняет РБК.

Ранее Соединенные Штаты ввели запрет на весь импорт российских нефти и газа. Их примеру намерена последовать Великобритания, о чем сообщал «Татар-информ».

Санкции против России были ужесточены после объявления Президента РФ Владимира Путина о начале специальной военной операции на Украине. О приостановлении своей деятельности на территории России уже объявили ряд крупных компаний. Правительство страны предложило им три варианта действий.