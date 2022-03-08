Байден: США вводят запрет на весь импорт российских нефти и газа

Соединенные Штаты вводят запрет на весь импорт российских нефти и газа. Об этом заявил Президент США Джо Байден, передает ТАСС.

По словам американского лидера, решение о запрете импорта российских нефти и газа ударит и по самим Штатам, но власти страны уверены, что должны сделать этот шаг.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что агентства Bloomberg и «Рейтер», а также телеканал CNN узнали о готовности США ввести эмбарго на нефть из России. После этого цена нефти Brent превысила 132 доллара за баррель.

Санкции против России были ужесточены после объявления Президента РФ Владимира Путина о начале специальной военной операции на Украине. О приостановлении своей деятельности на территории России уже объявили ряд крупных компаний. Правительство страны предложило им три варианта действий.