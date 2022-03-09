Британия откажется от российской нефти и нефтепродуктов к концу этого года

Великобритания откажется от импорта российской нефти и нефтепродуктов к концу 2022 года. Об этом написал министр по бизнесу, энергетике и промышленности Соединенного Королевства Кваси Квартенг в своем Twitter’е.

«Этот период даст рынку, предприятиям и цепочкам поставок более чем достаточно времени, чтобы заменить российский импорт, который составляет 8% спроса в Великобритании»,— пояснил Квартенг.

При этом, по словам британского министра, рынок уже начал отказываться от нефти из России. Соответственно, около 70% сырья сейчас не могут найти покупателя.

Информацию о предстоящем отказе от российской нефти подтвердил в Twitter’е и Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Он назвал это «еще одним ударом» по властям РФ.

Ранее Соединенные Штаты ввели запрет на весь импорт российских нефти и газа. При этом Европейский Союз не планирует запрещать импорт российских энергоносителей, о чем сообщал «Татар-информ».

Санкции против России были ужесточены после объявления Президента РФ Владимира Путина о начале специальной военной операции на Украине. О приостановлении своей деятельности на территории России уже объявили ряд крупных компаний. Правительство страны предложило им три варианта действий.