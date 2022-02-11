WADA обжалует в CAS отмену отстранения Валиевой от Олимпиады

Обжаловать решение об отмене временного отстранения Камилы Валиевой от Олимпиады в Пекине намерены во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA). Подача апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS) анонсирована на официальной странице WADA в Twittter.

Ранее в США объявили о желании привлечь к ответственности россиян из-за допингового скандала вокруг Камилы Валиевой. Напомним, ранее стало известно о положительном допинг-тесте российской фигуристки.

Ранее спортивная редакция «Татар-информ» опубликовала оперативный материал о ситуации с допингом Валиевой. До этого олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов призвал посадить в тюрьму тех, кто дал запрещенный препарат Валиевой.

Напомним, что Камила Валиева в составе сборной России по фигурному катанию стала олимпийской чемпионкой в комадном турнире на Олимпиаде в Пекине. Наше издание подробно писало об этой победе.