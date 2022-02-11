В США хотят привлечь к ответственности россиян из-за скандала с Камилой Валиевой

Глава антидопинговой службы США Трэвис Тайгарт прокомментировал ситуация с допинговым скандалом вокруг российской фигуристки Камилы Валиевой.

По словам руководителя USADA, в Соединенных Штатах могут привлечь к ответственности россиян из-за положительного допинг-теста Валиевой в соответствии с американским «законом Родченкова». Об этом в своем Twitter сообщает американский журналист Кристин Бреннан.

Напомним, ранее стало известно, что допинг-проба Валиевой дала положительный результат.

Кто пичкал допингом «Татарскую принцессу» и какая должна последовать реакция со стороны правоохранительных органов, читайте в оперативном материале ИА «Татар-информ».