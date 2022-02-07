Золотое послевкусие Игр: Тутберидзе «укатала» Валиеву, лишив медалей Щербакову c Трусовой

Блестящее выступление Камилы Валиевой и доминирующая победа сборной России по фигурному катанию в командном турнире были омрачены странными решениями тренерского штаба, которые могут иметь негативные последствия для более статусных соревнований в личном зачете. Подробнее — в обзоре спортивной редакции ИА «Татар-информ».

Алина Загитова: «Мне бы хотелось, чтобы выступила Анна Щербакова. Лишней олимпийская медаль не бывает. Мне ли не знать» Фото: © Абдул Фархан / архив ИА «Татар-информ»

Даже Загитова не поняла решения Тутберидзе

«Я думала, что будет замена. Мне бы хотелось, чтобы выступила Анна Щербакова. Лишней олимпийская медаль не бывает. Мне ли не знать», – так прокомментировала победу сборной России на Олимпиаде в командном зачете по фигурному катанию «Татарская принцесса», олимпийская чемпионка-2018 в Пхенчхане Алина Загитова.

Напомним, что Загитова в Пхенчхане помимо победы в личном зачете стала серебряным призером командного турнира. И в этом плане 15-летняя Камила Валиева свою предшественницу уже превзошла. Сегодня российская фигуристка стала золотой медалисткой командного турнира, попутно вписав себя в историю мирового фигурного катания.



Женщины. Произвольная программа. После двух выступлений

1. Камила Валиева (Россия) – 178,92

2. Каори Сакамото (Япония) – 148,66

3. Маделин Скиза (Канада) – 132,04

4. Карен Чен (США) – 131,52

5. И Чжу (Китай) – 91,41



Уроженка Казани первой в мире среди женщин исполнила четверной прыжок на Олимпийских играх. Четверные сальхов и тулуп на Олимпиадах до Камилы Валиевой не исполнял никто. Интересно, что победа фигуристов вывела сборную России в лидеры общего командного зачета Олимпийских игр как по золотым медалям, так и по общему количеству наград.

Прокат Валиевой ничего не решал, Трусова и Щербакова остались без «легкого» золота

Но продолжим о фигурном катании. На самом деле прокат Валиевой в произвольной программе уже ничего и не решал. Еще до него победа Анастасии Мишиной и Александра Галлямова в произвольной программе парного катания и второе место Виктории Синициной и Никиты Кацалапова в произвольной программе танцев на льду принесли России досрочную победу в соревнованиях. И непонятно, почему в женском разряде тренерский штаб сборной не доверил выступление Трусовой или Щербаковой.

Россия одержала досрочную победу в командном турнире еще до проката Валиевой Фото: © Григорий Сысоев / РИА Новости. Золотые призеры командных соревнований по фигурному катанию Камила Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов



Командный турнир. Итоговая таблица

1. Россия – 67 очков

2. США – 58

3. Япония – 56

Мы объясним, почему этот вопрос так важен. Общеизвестно, что главным стартом на Олимпиадах является личный зачет. Многие эксперты и вовсе не первый год требуют, чтобы «командник» проводился после личных соревнований, чтобы к последним фигуристки подходили в равных условиях.

Валиевой будет тяжело в личном зачете

Сейчас же складывается ситуация, что Камила Валиева выйдет 15 февраля на короткую программу личного первенства, заведомо уступая своим конкуренткам по российской сборной в свежести. Да, с одной стороны, недели на восстановление должно хватить. Но это с физиологической точки зрения. А как быть с психологией? 15-летняя спортсменка никогда не выступала в двух подряд столь ответственных соревнованиях с перерывом лишь в восемь дней.

Может случиться, что решение Этери Тутберидзе и Федерации фигурного катания России оставит Валиеву без заслуженного золота в личном зачете Фото: © Григорий Сысоев / РИА Новости

Сегодня Валиева уже допустила падение с четверного тулупа, и неизвестно, хватит ли совсем еще юной спортсменке моральных и физических сил на личные соревнования. И тут есть еще один важный нюанс. Сегодня в соперницах у Валиевой были японка и канадка, уступившие россиянке аж 30 и 46 баллов, несмотря на падение нашей фигуристки. В личных же соревнованиях Валиевой будут противостоять свежие и мотивированные Александра Трусова и Анна Щербакова.

Вполне может случиться, что решение Этери Тутберидзе и Федерации фигурного катания России может оставить Валиеву без заслуженного золота в личном зачете. При подавляющем преимуществе россиян перед сегодняшним днем в «команднике» напрашивался выход Анны Щербаковой или Александры Трусовой. И не только для отдыха Валиевой, но и для дополнительной золотой медали в копилку Этери Тутберидзе. А на деле получилось, что Щербакову или Трусову попросту лишили шансов на «легкое золото». Именно на это намекала Загитова в своем комментарии, с которого мы начали статью.

Блестящая победа омрачена решениями Тутберидзе: в ее группе заложена новая мина замедленного действия

Сложившаяся ситуация вообще может стать причиной очередного разлада в команде Тутберидзе. Евгения Медведева, помнится, покинула группу, не получив золота Олимпиады в Пхенчхане. В наши дни тяжело представить, что «скромница» Щербакова решится на такой фортель, зато Трусова уже сбегала от Тутберидзе к Плющенко вообще без видимого повода. Ситуация может повториться, если «Русская ракета» пролетит мимо золота в личном зачете. А это вполне может случиться, ведь Александра Трусова в ключевых соревнованиях на взрослом уровне первые места не берет.

Александра Трусова уже сбегала от Тутберидзе к Плющенко вообще без видимого повода Фото: © Абдул Фархан / архив ИА «Татар-информ»

По итогу блестящая во всех смыслах победа сборной России по фигурному катанию в командном турнире была омрачена странными кадровыми решениями тренерского штаба. И ведь выигравших от такого решения попросту нет. Валиева потеряет в свежести перед личными соревнованиями. А Трусова и Щербакова потеряли легкую возможность утолить «золотой голод» на Олимпийских играх.