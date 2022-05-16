WADA не будет рассматривать допинговый скандал Камилы Валиевой

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) на исполкоме организации, который пройдет 18 и 19 мая в Каире, не будет рассматривать дело Камилы Валиевой.

«Не будет. Этим занимается соответствующий орган по управлению результатами, то есть РУСАДА», - цитирует пресс-службу WADA ТАСС.

Напомним, после завершения командного турнира на Олимпиаде в Пекине пресс-служба Международного агентства тестирования официально объявила о положительной допинг-пробе Камилы Валиевой.

Позже стало известно о том, что результаты Валиевой до окончания расследования будут считаться предварительными. Это связано с положительным допинг-тестом Камилы Валиевой, взятым в декабре 2021 года. РУСАДА сняла временное отстранение от Олимпиады с россиянки, а CAS отклонил апелляцию МОК, WADA и ISU на данное решение.

До этого спортивная редакция ИА «Татар-информ» разъяснила мотивы решения CAS по делу Камилы Валиевой.

Напомним, ранее стало известно, что уроженка Казани Камила Валиева стала самой высокооплачиваемой фигуристкой России по итогам сезона 2021/22.