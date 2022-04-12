Камила Валиева стала самой богатой российской фигуристкой по итогам прошлого сезона

Уроженка Казани Камила Валиева стала самой высокооплачиваемой фигуристкой России по итогам сезона 2021/22. Об этом сообщает «КП Спорт».

По информации издания, по итогам соревновательного года олимпийская чемпионка Пекина заработала 111,3 тысячи долларов.

На втором месте после Валиевой расположилась еще одна россиянка Анна Щербакова (102,9 тысячи долларов), третья – Александра Трусова (62,1 тысячи долларов).

При этом стоит отметить, что речь идёт лишь о призовых, большая часть которых была заработана без учета Олимпиады – 2022.

Напомним, ранее стало известно, что Камила Валиева выступит в шоу к юбилею Татьяны Тарасовой.