WADA: Дело Валиевой негативно влияет на борьбу с допингом в России

Допинговый скандал вокруг олимпийской чемпионки по фигурному катанию Камилы Валиевой плохо отражается на борьбе с допингом в России. Такую позицию высказала сегодня пресс-служба Всемирного антидопингового агентства (WADA).

«Этот случай плохо отражается на борьбе с допингом в России. У WADA есть вопросы к тому, как РУСАДА вело это дело», — цитирует пресс-службу WADA ТАСС.

Ранее сообщалось, что результаты Валиевой на Олимпиаде в Пекине до окончания расследования будут считаться предварительными. Это связано с положительным допинг-тестом Камилы Валиевой, взятым в декабре 2021 года. РУСАДА сняла временное отстранение от Олимпиады с россиянки, а CAS отклонил апелляцию МОК, WADA и ISU на данное решение.

До этого спортивная редакция ИА «Татар-информ» разъяснила мотивы решения CAS по делу Камилы Валиевой.

Сегодня на Олимпийских играх пройдет произвольная программа в женском одиночном катании. Ранее мы сообщали время выхода на лед Камилы Валиевой, Анны Щербаковой и Александры Трусовой.

По итогам короткой программы лидирует Камила Валиева. Об этом спортивная редакция ИА «Татар-информ» публиковала большой материал.