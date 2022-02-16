Расписание: Валиева, Щербакова и Трусова выступят с произвольной программой на Олимпиаде
Завтра российские фигуристки Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова определят олимпийскую чемпионку и призеров в женском одиночном катании на Олимпиаде в Пекине.
Начало прокатов произвольной программы в 13:00 по московскому времени.
Российские фигуристки будут выступать в заключительной разминке сильнейших фигуристок мира. Олимпийская чемпионка в командном турнире Олимпиады Камила Валиева выйдет на лед последней, ориентировочно в 16:49 по московскому времени. Александра Трусова в 16:25, а Анна Щербакова в 16:41. Всего выступят 25 фигуристок.
Произвольная программа. Последняя разминка
20. Ю Ен (Южная Корея)
21. Вакаба Хигучи (Япония)
22. Александра Трусова (Россия) – 16:25
23. Каори Сакамото (Япония)
24. Анна Щербакова (Россия) – 16:41
25. Камила Валиева (Россия) – 16:49
Главным фаворитом борьбы за олимпийское золото является 15-летняя Камила Валиева. Накануне она стала победителем короткой программы, опередив свою партнершу по российской команде Анну Щербакову и японку Каори Сакамото. Спортивная редакция ИА «Татар-информ» опубликовала большой материал о победе Камилы Валиевой в короткой программе Олимпиады в Пекине.
Напомним, что накануне Президент Татарстана Рустам Минниханов поддержал на своей странице в Instagram Камилу Валиеву перед стартом короткой программы. «Камила, ты для нас уже чемпионка! Верим и гордимся! Уңышлар сиңа!» – написал он.
Ранее стало известно о том, что результаты Валиевой до окончания расследования будут считаться предварительными. Это связано с положительным допинг-тестом Камилы Валиевой, взятым в декабре 2021 года. РУСАДА сняла временное отстранение от Олимпиады с россиянки, а CAS отклонил апелляцию МОК, WADA и ISU на данное решение.
До этого спортивная редакция ИА «Татар-информ» разъяснила мотивы решения CAS по делу Камилы Валиевой.