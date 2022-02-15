Сквозь слезы и вопреки всему: железная Камила Валиева подняла на ноги Пекин и всю планету

Допинговая истерия вокруг 15-летней фигуристки из Казани захлестнула всю мировую информационную повестку. И в таких условиях Камила Валиева победила в короткой программе Олимпийских игр. Все подробности читайте в материале спортивной редакции ИА «Татар-информ».

Камила Валиева вновь заставила стоя рукоплескать всю арену в Пекине, на которой проходят соревнования по фигурному катанию Фото: © Григорий Сысоев / РИА Новости

Допинг, расизм: о чем были слезы 15-летней «железной девочки» из Казани

Камила Валиева вновь заставила стоя рукоплескать всю арену в Пекине, на которой проходят соревнования по фигурному катанию. «Татарская принцесса» дала волю чувствам лишь по завершении своего проката. Слезы 15-летней «железной девочки» легко понять. Ведь за последние дни она стала настоящей мишенью для всех мировых СМИ, политиков и экспертов всех мастей.

Дошло даже до конфузов. Например, одна американская спортсменка умудрилась обвинить международный Спортивный арбитражный суд ни много ни мало в расизме за решение не запрещать Камиле Валиевой выступать в личных соревнованиях. «Ни одному чернокожему спортсмену не дадут выступить, если идет разбирательство», — распалялась американская бегунья Ша'Карри Ричардсон. Впрочем, справедливый вердикт CAS спортивная редакция ИА «Татар-информ» уже целиком и полностью разъяснила, и возвращаться к этой теме уже не будем.

Но ошибаются те, кто по итогам короткой программы думает, что вся эта скандальная истерия не сказалась на Валиевой. Внимательный зритель, конечно, заметил, что 15-летняя фигуристка каталась куда более скованно, чем на том же олимпийском командном турнире. Да и чистого проката на сей раз не удалось — Камила не смогла идеально исполнить коронный тройной аксель. Однако уровень россиянки настолько высок, что первое место все равно досталось Валиевой.

Весточка от Минниханова из родной Казани

Она не пришла на пресс-конференцию и прошла мимо журналистов в микст-зоне по итогам короткой программы. По некоторым данным, такое решение было принято Олимпийским комитетом России (ОКР). Понятно, что психологическое состояние Валиевой из-за мирового обсасывания допингового скандала оставляет желать лучшего. Тем ценнее сегодняшняя победа юной фигуристки.

Напомним, что незадолго до выступления Президент Татарстана Рустам Минниханов на своей странице в Instagram поддержал свою землячку. Кто знает, возможно, эта весточка из родной Казани помогла Валиевой сегодня в чужом Пекине. «Камила, ты для нас уже чемпионка! Верим и гордимся! Уңышлар сиңа!» — написал сегодня Минниханов.

Но нельзя забывать, что Валиева выступала сегодня не одна. Чистым катанием также поразила Анна Щербакова, которая заняла второе место. Напомним, что она, как и Александра Трусова, в командном турнире не выступала, а значит, личные соревнования для спортсменки — единственный шанс получить медали Олимпиады Пекина.

«Огорчена ли, что не выступала в команднике? Вряд ли я довольна. Но сейчас старалась не воспринимать это близко к сердцу, готовиться к личному турниру. Наверное, полностью осознаю чувства по этому поводу уже после Игр», — заявила Щербакова после проката.

При этом шквал новостей о допинговом скандале вокруг Валиевой не мог не коснуться и ее партнерш по сборной России. «Ощущения от новостей? Не знаю. На мои тренировки это не влияет, это главное. Мы с Камилой общаемся, но я не буду ничего об этом говорить», — сказала Щербакова.

Анна берет свое стабильностью и по-настоящему красивым катанием Фото: © Григорий Сысоев / РИА Новости

Блеск Щербаковой и упрямый провал Трусовой

В тройке российских фигуристок у Щербаковой самая простая по сложности программа. Но Анна берет свое стабильностью и по-настоящему красивым катанием. Не случайно именно Щербакова, а не Трусова является действующей чемпионкой мира и трехкратной победительницей чемпионатов России. Валиева же в первый взрослый сезон выиграла оба важнейших старта — чемпионат России и первенство Европы.

А вот Александра Трусова в своей взрослой карьере в значимых соревнованиях не побеждает и зачастую проваливает как раз короткую программу. Так произошло и сегодня. Она упала с тройного акселя и пропустила на третье место японку Каори Сакамото. Трусова упрямая и будет прыгать этот элемент несмотря ни на что.

«Тройной аксель не обсуждается и не будет обсуждаться. Я буду делать его всегда. На тренировках он получается вне зависимости от состояния, в прокатах пока нет», — заявила Трусова после соревнований.

Александра Трусова упала с тройного акселя и пропустила на третье место японку Фото: © Григорий Сысоев / РИА Новости

Пока такое упрямство на пользу делу не идет. Трусова мечтает исполнить 5 четверных прыжков в произвольной программе. Остается пожелать ей, чтобы этот порыв не лишил россиянку олимпийской медали.

С произвольной программой фигуристки выступят уже 17 февраля. Начало соревнований в 13:00 по московскому времени. То есть российские фигуристки появятся на льду уже ближе к вечеру. Фигурное катание сейчас — тема номер один в Пекине. К женскому одиночному разряду и так приковано всеобщее внимание по всему миру, а допинговый скандал вокруг Камилы Валиевой поднял фигурное катание до мировой повестки номер один на планете Земля.

Фото на анонсе: © Григорий Сысоев / РИА Новости