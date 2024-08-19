Вывезенная в Нурлат переселенка из Курска: «Это у меня вторая эвакуация»

Фото: «Нурлат-информ»

Сегодня в Нурлатский дом-интернат для престарелых и инвалидов прибыли десять жителей Курской области, которых пришлось вывезти из социального учреждения, где они проживали, из-за боевых действий, сообщает «Нурлат-информ».

В Нурлат автобус с вынужденными переселенцами прибыл рано утром. Курян встретили работники дома-интерната и сотрудники МЧС. Позднее их посетила министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова. Она ознакомилась с условиями их проживания и поинтересовалась самочувствием в ходе разговора.

«Вы находитесь в хорошем городе Нурлате. Это передовой район. Интернат — один из лучших. Мы рады вас видеть», — подчеркнула министр в беседе с эвакуированными.

Пока вынужденных переселенцев разместили в карантинном блоке, начиная с завтрашнего дня начнут проходить медицинское обследование. Затем, по словам Зариповой, они станут частью сообщества проживающих в этом доме-интернате.

Одна из вынужденных переселенок, 68-летняя уроженка Донбасса Людмила Хавикова, рассказала, что ей пришлось эвакуироваться уже второй раз в жизни. «Это у меня вторая эвакуация. Мы жили в Авдеевке, в 2014 году с мужем, его не стало три года назад, успели выехать в Курск. Там десять лет прожила в доме социального обеспечения. И вот опять пришлось эвакуироваться», — пояснила она.

«Очень рада, что попала в ваш город. Когда сказали, что нас эвакуируют в Татарстан, было волнение. А теперь поняла, что зря волновалась. Здесь люди такие добродушные, очень внимательные. Я не знала, что так может быть. Теперь Нурлат для нас станет вторым домом», — добавила Хавикова.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстан прибыли 20 эвакуированных жителей Курской области, в основном — пожилые и маломобильные граждане. Их приняли учреждения социального обслуживания Нурлатского и Лениногорского районов.

Алексей Смирнов 12 августа на совещании с участием Президента России Владимира Путина В Курской области действуют режимы чрезвычайной ситуации федерального характера и контртеррористической операции (КТО). Врио главы региона12 августа на совещании с участием Президента России доложил , что под контролем Украины оказались 28 населенных пунктов и что необходимо эвакуировать 180 тыс. жителей области.

Фото, видео: «Нурлат-информ».