«Я благодарна за все»: Эвакуированных их Курска поселили в доме-интернате Лениногорска

В Лениногорск прибыли эвакуированные жители Курской области. Среди них много пожилых людей, имеющих различные проблемы со здоровьем. Местные власти разместили их в доме-интернате для престарелых и инвалидов.

Одна из эвакуированных жительниц – Нина Фищенко. Она родилась в 1936 году во Львове. В преклонном возрасте пенсионерке пришлось уезжать с родной земли буквально из-под огня.

«Были сирены, были ракеты. Слава Богу ни одна из ракет к нам (в здание пансионата – прим. ТИ) не попадала. Из близких у меня никого не осталось, я одна. Я похоронила и братьев, и сына», – рассказывает Нина Николаевна.

Она отметила, что в Лениногорском доме-интернате для престарелых и инвалидов их встретили с теплом и заботой.

«Я очень благодарна за все, у нас сегодня был такой богатый обед. Не поверите, я даже заплакала, потому с роду такого не видела. Ни капельки не преувеличиваю», – поблагодарила пенсионерка.

Напомним, сегодня в республику доставили эвакуированных жителей Курской области. Это пожилые граждане, большей частью – маломобильные. Их разместили в специализированных учреждениях социального обслуживания в Лениногорском и Нурлатском районах Татарстана.