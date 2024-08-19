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«Я благодарна за все»: Эвакуированных их Курска поселили в доме-интернате Лениногорска
В Лениногорск прибыли эвакуированные жители Курской области. Среди них много пожилых людей, имеющих различные проблемы со здоровьем. Местные власти разместили их в доме-интернате для престарелых и инвалидов.
Одна из эвакуированных жительниц – Нина Фищенко. Она родилась в 1936 году во Львове. В преклонном возрасте пенсионерке пришлось уезжать с родной земли буквально из-под огня.
«Были сирены, были ракеты. Слава Богу ни одна из ракет к нам (в здание пансионата – прим. ТИ) не попадала. Из близких у меня никого не осталось, я одна. Я похоронила и братьев, и сына», – рассказывает Нина Николаевна.
Она отметила, что в Лениногорском доме-интернате для престарелых и инвалидов их встретили с теплом и заботой.
«Я очень благодарна за все, у нас сегодня был такой богатый обед. Не поверите, я даже заплакала, потому с роду такого не видела. Ни капельки не преувеличиваю», – поблагодарила пенсионерка.
Напомним, сегодня в республику доставили эвакуированных жителей Курской области. Это пожилые граждане, большей частью – маломобильные. Их разместили в специализированных учреждениях социального обслуживания в Лениногорском и Нурлатском районах Татарстана.
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