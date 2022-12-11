«Принятие ислама Волжской Булгарией – событие, которым гордится каждый настоящий татарин»

Празднование 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией завершилось на днях торжественным вечером в Москве. Представители московской татарской интеллигенции, деятели искусств и культуры, депутаты Госдумы РФ поделились с «Татар-информом» своим мнением о значении этого исторического события.

Марат Башаров: «Принятие ислама Волжской Булгарией – это легендарное событие и дата, которой гордится каждый настоящий татарин» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Если мы будем сохранять и передавать ценности из поколения в поколение, то наша нация будет существовать вечно»

«Принятие ислама Волжской Булгарией – это легендарное событие и дата, которой гордится каждый настоящий татарин, и мне хочется пожелать, чтобы мы могли собираться на этот праздник еще лет сто, а наши дети, потомки еще тысячи лет имели возможность собираться и праздновать этот замечательный день», — заявил актер, телеведущий Марат Башаров.

Раиль Габдрахманов (справа): «Уважение нашего народа к своим традициям, история объединяет нас уже столько веков» Фото: president.tatarstan.ru

Своими впечатлениями поделился и Герой России из Татарстана, участник спецоперации на Украине майор Раиль Габдрахманов. Он признался, что, находясь в Доме Союзов в Москве на подведении итогов 1100-летия принятия ислама, будто бы ненадолго оказался в родной республике.

«Уважение нашего народа к своим традициям, история объединяет нас уже столько веков. И если мы будем сохранять и передавать эти ценности из поколения в поколение, то наша история, наша нация будет существовать вечно», – отметил военнослужащий.

Ирада Аюпова: «Пока трудно говорить, на базе какого музея это можно организовать в Казани, это должно быть решение Президента республики» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Минкультуры РТ представило концепцию исламского музея в России

Министр культуры Татарстана Ирада Аюпова поделилась концепцией создания Музея исламского искусства в России. По ее словам, такие учреждения все чащи стали появляться в разных странах как исламского мира, так и на Западе – в США, Великобритании, Франции, Германии.

«Идей может быть много, но самое главное, чтобы в России такая площадка была. Отклик есть. На самом деле, небольшой отголосок есть в этнографическом музее, есть в Музее религии. Пока трудно говорить, на базе какого музея это можно организовать в Казани, это должно быть решение Президента республики Рустама Нургалиевича Минниханова», — ответила министр на вопрос о том, как скоро подобный музей может появиться в Татарстане.

Рустам Сулейманов предоставил некоторые предметы из своей частной коллекции для стенда Минкультуры РТ на выставке в Доме Союзов в Москве Фото: president.tatarstan.ru

Бизнесмен, создатель фонда «Марджани» Рустам Сулейманов, который предоставил некоторые предметы из своей частной коллекции для стенда Минкультуры РТ на выставке в Доме Союзов в Москве, высказал мнение о том, что исламское искусство во многом недооценивают. Он выразил сожаление, что в России, стране с богатейшими традициями, с коренным мусульманским населением и более чем тысячелетней историей, нет специализированного исламского музея. По мнению предпринимателя, подобное заведение могло бы решать очень много задач как художественного, так и исторического, политического и имиджевого характера.

«Я был на очень многих мероприятиях и в Казани, и в Москве, и в Перми, и в Челябинске и других городах, и везде шел разговор не только о прошлом и сегодняшнем, но и о будущем. И я считаю, это главный результат этого года и надеюсь, уверен, что все, что мы достигли в этом году, все что наработали совместно, мы будем продолжать и дальше во благо нашей Отчизны», — рассказал журналистам «Татар-информ» глава комиссии Общественной палаты РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Владимир Зорин.

Камиль хазрат Самигуллин: «Значимых событий было множество. Конечно, в первую очередь, знаковым стало то, что мы в Татарстане начали создавать рукописный мусхаф Корана» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Гости из Москвы и Татарстана назвали главные события 1100-летия принятия ислама

«Конечно, это значимое мероприятие. Мы каждый год должны его отмечать», – подтвердил руководитель парламента Чеченской Республики и близкий соратник главы региона Рамзана Кадырова, военный и политический деятель Магомед Даудов.

По мнению депутата Госдумы РФ Айрата Фаррахова, тот факт, что Президент России Владимир Путин своим указом учредил год 1100-летия добровольного принятия ислама Волжской Булгарией и празднованию придан федеральный масштаб, говорит о многом.

Айрат Фаррахов выделил среди самых значимых мероприятий этого года для мусульман России все торжества в Болгаре, а также экономический саммит «Россия — Исламский мир: KazanSummit» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Среди самых значимых мероприятий этого года для мусульман России политик выделил все торжества в Болгаре, а также экономический саммит «Россия — Исламский мир: KazanSummit» , получивший широкую международную поддержку.

«Я бывал на многих мероприятия, связанных с 1100-летием ислама. Я думаю, что у нас все получилось с лихвой, ведь все мероприятия на территории Москвы, Татарстана и вообще всей России были настолько насыщенными и все так или иначе говорили об этой дате. Я поражен, в первую очередь Казанью, руководителями Татарстана, Президентом Рустамом Миннихановым, главой оргкомитета Маратом Хуснуллиным и всем руководством страны», — отметил член Совета региональной татарской культурной автономии Московской области, журналист Фаиль Ибятов.

Депутат Госдумы РФ Татьяна Ларионова отметила, что среди всех событий этого насыщенного года ей, прежде всего, вспоминается старт торжеств и выставка, организованная в стенах Государственной Думы России, праздник «Изге Болгар жыены», где собралось множество гостей, и, конечно же, закладка первого камня соборной мечети в Казани, открытие которой ждут мусульмане.

На важность строительства мечети обратил внимание и муфтий Татарстана, глава Духовного управления мусульман РТ Камиль хазрат Самигуллин. «Значимых событий было множество. Конечно, в первую очередь знаковым стало то, что мы в Татарстане начали создавать рукописный мусхаф Корана», – также отметил он.

Айдар Метшин: «Важно продолжать эту работу не только событийно в такой значимый год, но и в дальнейшем. И мы все на это нацелены» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Главный итог этого года – продвижение татарской культуры»

По мнению депутата Госдумы России Айдара Метшина, самое важное достижение уходящего года – это продвижение татарской культуры и мусульманского наследия.

«Очень важно, что празднование этой даты – 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией происходит в Колонном зале Дома Союзов Москвы с большим количеством представителей разных территорий РФ. Это говорит и о статусе мероприятия, и о том, что традиции и культура мусульман России очень важны и переоценить значимость этих мероприятий невозможно. Важно продолжать эту работу не только событийно в такой значимый год, но и в дальнейшем. И мы все на это нацелены», – подчеркнул он.

Подробнее о прошедшем мероприятии в материале «Татар-информа»: «1100-летие ислама в Москве: «татарская партия» и новое дыхание KazanSummit».

На анонсе: работа художника Фарита Валиуллина «Утверждение булгарами ислама», tatar-duslyk.ru