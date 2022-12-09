Глава администрации Кадырова призвал праздновать принятие ислама Булгарией каждый год

Принятие ислама Волжской Булгарией – это та дата, которую необходимо праздновать ежегодно, считает руководитель администрации главы и Правительства Чеченской Республики, российский политический и военный деятель Магомед Даудов.

«Конечно, это значимое мероприятие. Мы каждый год должны его отмечать», — сказал он.

Даудов отметил, что именно в 922 году с добровольного принятия ислама Волжской Булгарией началось распространение этой религии в центральной части России.

Напомним, празднование 1100-летия принятия ислама завершается торжественным собранием для поведения итогов года и праздничным концертом в Доме союзов. Сегодня в колонном зале собрались представители московской татарской интеллигенции, депутаты Госдумы РФ и высокие гости из Татарстана. Мероприятие открыли Президент РТ Рустам Минниханов и вице-премьер России Марат Хуснуллин.