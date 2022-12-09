Муфтий Татарстана назвал главные мероприятия Года 1100-летия принятия ислама

В Год 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией в Татарстане и по всей России прошло множество мероприятий, переоценить значение которых невозможно. Об этом рассказал глава Духовного управления мусульман РТ, муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин.

«Значимых событий было множество. Конечно, в первую очередь знаково то, что мы в Татарстане начали создавать первый рукописный Коран. Также мы провели прекрасный праздник „Болгар жыены“ в мае», — рассказал он журналисту «Татар-информа» в кулуарах московского Дома союзов на церемонии подведения итогов 1100-летия принятия ислама.

Он напомнил, что в этом году также заложили первый камень для казанской Соборной мечети, открытие которой ждут тысячи татар по всему миру.

Напомним, празднование 1100-летия принятия ислама завершается XVIII Международным мусульманским форумом и торжественным собранием для поведения итогов года в Доме союзов, которые проходят в Москве 8-9 декабря.