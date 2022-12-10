Марат Башаров: Хочется, чтобы наши потомки еще пару тысяч лет праздновали принятие ислама

Принятие ислама Волжской Булгарией — это легендарное событие, которым гордится каждый настоящий татарин. Об этом заявил актер и телеведущий Марат Башаров. Он выразил надежду на то, что будущие поколения будут отмечать этот праздник еще многие столетия.

«Я смотрю на эту цифру и вижу, что вот уже 1100 лет прошло с принятия ислама Волжской Булгарией. И мне хочется пожелать, чтобы мы могли собираться на этот праздник еще лет сто, а наши потомки еще пару тысяч лет имели возможность собираться и праздновать этот замечательный день», — сказал артист во время вечера в Колонном зале московского Дома союзов, завершающего праздничные мероприятия по поводу этого события.

По словам Башарова, татары всегда очень гордятся всеми своими начинаниями и всем, что с ними происходит.

«Мы очень добрый, красивый, но очень гордый народ. Вот слева от нас сидит Алина Загитова, и я горжусь, что она тоже наша. А рядом со мной, я смотрел табличку, будет сидеть Камила Валиева. Я между двумя нашими великими фигуристками нахожусь. Гордость, что еще сейчас может испытывать настоящий татарин? Только гордость», — поделился актер своими впечатлениями.

Как сообщал ранее «Татар-информ», сегодня в Колонном зале Дома союзов собрались представители московской татарской интеллигенции, депутаты Госдумы РФ и гости из Татарстана. Мероприятие открыли Президент РТ Рустам Минниханов и вице-премьер России Марат Хуснуллин.