1100-летие ислама в Москве: «татарская партия» и новое дыхание KazanSummit

В Колонном зале Дома Союзов состоялись итоговые в этом году торжества в честь 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Съезд «татарской партии»

На днях у Премьера Башкортостана Андрея Назарова непроизвольно вырвалось: почему-то каждый второй принимающий решения в России – выходец из Татарстана. Холл Колонного зала Дома Союзов стал иллюстрацией слов башкирского чиновника. Тут Дамир Фаттахов, сопредседатель Российского движения школьников, о чем-то сосредоточенно беседовал с бывшим начальником Информационно-аналитического управления Президента Татарстана Ленаром Файзутдиновым (сейчас не последний человек в системе ЦУР).

В мероприятии принял участие вице-премьер России Марат Хуснуллин, который возглавлял оргкомитет по подготовке праздничных мероприятий Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Вся татарстанская фракция Госдумы мелькала на фоне стендов выставки, приуроченной к 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией. В кулуарах Александр Терентьев, бывший куратор внутренней политики Татарстана, а ныне сенатор, делился, как он освоился в Москве. Еще один представитель «татарской партии» – замглавы Министерства науки и высшего образования РФ Айрат Гатиятов чуть позже получит на сцене грамоту из рук своего протеже.

В Доме Союзов собралось множество представителей московской татарской интеллигенции. Среди пришедших был актер Марат Башаров Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Марат Башаров, скромно сев в зале, в беседе с нашим корреспондентом будет радоваться, что сидит между двух красивых татарок – Алиной Загитовой и Камилой Валиевой. Шамиль Тарпищев в беседе с корреспондентом «Татар-информа» объяснял, почему важна религия и само 1100-летие.

Друзья Татарстана

Большую группу прислала к татарам и Чечня. Председатель парламента Чеченской Республики Магомед Даудов, вспомнив об особых отношениях между Рамзаном Кадыровым и Рустамом Миннихановым, сказал, что он здесь как брат по вере.

На празднование 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией собралось более тысячи человек Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Именно в 922 году с добровольного принятия ислама Волжской Булгарией началось распространение этой религии в центральной части России. Конечно, это значимое мероприятие. Мы каждый год должны его отмечать», – подытожил Даудов.

Мило улыбаясь, мимо татарстанских чиновников прошел Владимир Васильев, глава единороссов в Думе. У него тоже был опыт работы с «татарской партией» во время его руководства Дагестаном. Вот от Башкирии, к слову, никого и не было...

Хор мужчин в зеленых одеждах открыл концерт песней на арабском «Тала аль-Бадру'Алайна» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Приветствие пророка и татарский френч

Хор мужчин в зеленых одеждах открыл концерт песней на арабском «Тала аль-Бадру'Алайна» («Над нами взошла полная луна»). Именно ее исполняли сподвижники во время переселения пророка Мухаммада в Медину.

Виды Болгара на экране и закадровый голос о мудром правителе Алмуше, пославшем посольство в Багдад и чьими усилиями Волжская Булгария была признана исламским государством в 922 году, стали прологом официальной части.

На сцену позвали Марата Хуснуллина и Рустама Минниханова. Вице-премьер России в этот раз был в классической синей тройке, а Президент Татарстана был верен себе – в традиционном татарском френче.

Марат Хуснуллин зачитал приветствие Президента России Владимира Путина Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Сплочение исламской уммы» и участники СВО

Главный строитель России начал со слов: «Ассаляму алейкум! Добрый вечер! Хэерле кич, кадерле дуслар».

Он зачитал приветствие Президента России Владимира Путина. В нем говорилось, что в рамках 1100-летия принятия волжскими булгарами ислама на высоком уровне во многих городах прошли конференции, конкурсы, изданы богословские труды. Все это способствовало «сплочению исламской уммы» и упрочению авторитета нашей страны в исламском мире.

Дважды было отмечено, что подведение итогов 1100-летия проходит в День Героев России. Отдельное спасибо было сказано мусульманам – участникам СВО: «бойцы-мусульмане проявили самоотверженность, стойкость и мужество».

Среди участников мероприятия было и четверо Героев России, получивших «золотые звезды» за участие в спецоперации Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Среди участников мероприятия было и четверо Героев России, получивших «золотые звезды» за участие в спецоперации. В итоге само мероприятие завершилось минутой молчания по погибшим героям и исполнением патриотической песни о любви к Родине-матери. Но теперь вновь вернемся к началу.

Мир, дружба и диплом

Рустам Минниханов так же поздоровался на трех языках – арабском, татарском и русском. Президент Татарстана сразу пообещал не затягивать речь, отметив, что Хуснуллин все обозначил.

Рустам Минниханов поздоровался на трех языках - арабском, татарском и русском Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Отдельный реверанс был сделан в адрес председателя ДУМ РФ Равиля Гайнутдина и проведенного им накануне мусульманского форума, собравшего участников из более чем 40 стран. Таким образом, Президент Татарстана дал понять, что конфликт с ДУМ РФ завершен. Отдельно договор о мире был подкреплен объятиями между Равилем хазратом и председателем ДУМ РТ Камилем Самигуллиным.

Равиль Гайнутдин позже поднимется на сцену и наряду с Альбиром Кргановым, руководителем Духовного собрания мусульман России, и Камилем Самигуллиным получит из рук Марата Хуснуллина благодарственное письмо.

Вместе Минниханов и Хуснуллин подвели итоги завершающегося года и наградили тех, кто внес наибольший вклад в празднование знаменательной для всех мусульман даты Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

На вечере недосчитались двух муфтиев – главы Центрального ДУМ Талгата Таджуддина и главы Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаила Бердиева. Они заболели, и им пожелали скорейшего выздоровления.

Среди награжденных были и представители администрация Путина – благодарственные письма получили заместитель главы Управления внутренней политики Администрации Президента РФ Анатолий Вылегжанин и начальник Департамента по взаимодействию с религиозными организациями Евгений Еремин.

KazanSummit станет исламским ПМЭФ?

На мероприятии были озвучены два проекта. Первый — это повышение статуса форума KazanSummit до федерального. Татарстан давно мечтал заполучить масштабный форум, и события после 24 февраля невольно поспособствовали этому.

«После начала СВО начался бойкот со стороны западных стран. Тот же Питерский форум, по сути, провалился в этом году. А на KazanSummit приехали многие страны. Поэтому сейчас будет расти статус нашего форума», – поделился в кулуарах один из татарстанских чиновников.

Владимир Зорин: «Посмотрите, практически весь исламский мир не поддержал коллективный Запад в том, что он сейчас осуществляет в отношении нашей страны» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Бывший министр национальностей РФ Владимир Зорин так же в беседе с корреспондентом «Татар-информа» заметил, что Восток не отказался от России.

«Посмотрите, практически весь исламский мир не поддержал коллективный Запад в том, что он сейчас осуществляет в отношении нашей страны и с точки зрения санкционного и информационного давления, и геополитических претензий, попыток стереть вообще нашу культуру и историю в целом. Это, я думаю, еще одна демонстрация нашего сотрудничества и симбиоза», – заявил глава комиссии Общественной палаты РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений.

И действительно, перед итоговыми торжествами, посвященными завершению празднования 1100-летия, вице-премьер РФ Марат Хуснуллин провел совещание по подготовке к Международному экономическому саммиту «Россия – Исламский мир: KazanSummit 2023». Он был закрытым для журналистов.

«В условиях новых экономических реалий это мероприятие имеет стратегическое значение для нашей страны. Оно позволит укрепить деловые связи российского бизнеса со странами исламского мира», – написал Хуснуллин в своем телеграм-канале после заседания.

Еще один проект, который может родиться по итогам 1100-летия, – это Музей исламского искусства Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Исламское искусство - в массы

Еще один проект, который может родиться по итогам 1100-летия, – это Музей исламского искусства. Его концепцию должны были презентовать Минниханову в пятницу. Основой музея может стать частная коллекция известного московского мецената Рустема Сулейманова из фонда «Марджани».

Рустем Сулейманов: «Во многих странах есть богатейшие музеи, специализирующиеся на исламском искусстве, или специализированные разделы при глобальных музеях» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Исламское искусство многие недооценивают, считая, что это просто декоративное приложение к исламу или жизни исламских народов, а на самом деле это отдельная, очень богатая и очень глубокая художественная традиция. Это явление достойно оценено во всех странах, которые пристально изучают ислам. Это и развитые страны Запада: США, Великобритания, Германия, Франция, – рассказал «Татар-информу» Сулейманов. – Во всех этих странах есть богатейшие музеи, специализирующиеся на исламском искусстве, или специализированные разделы при глобальных музеях. В последнее время и во многих мусульманских странах тоже возник особенный интерес к этому, в странах Персидского залива. В Катаре, где сейчас идет чемпионат мира [по футболу], главная достопримечательность – это Музей исламского искусства. Мне очень жаль, что в России с таким богатейшими традициями, с коренным мусульманским населением с более чем тысячелетней историей нет подобного заведения. Подобный музей решал бы очень много задач как художественного, так и исторического, политического и имиджевого характера».

Ирада Аюпова рассказала, что была в Стамбуле и посетила там потрясающий Музей исламского искусства Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Министр культуры Татарстана Ирада Аюпова рассказала, что была в Стамбуле и посетила там потрясающий Музей исламского искусства. «Он очень красивый и грамотно выстроен. Мне кажется, что вот этот пласт веры как искусства у нас тоже требует своей правильной упаковки и демонстрации. Поэтому мы презентуем такую концепцию. С такими идеями выходил в том числе и директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, и была такая же идея со стороны других музеев, Пушкинского музея в Москве. Идей может быть много, но самое главное, чтобы в России такая площадка была. Пока трудно говорить, на базе какого музея это можно организовать в Казани. Это решение Президента республики должно быть, Рустама Нургалиевича, просто в данной ситуации мы презентуем эту концепцию», - объяснила «Татар-информу» глава Минкульта. Остается надеяться, что идея в итоге будет реализована.