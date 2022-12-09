Герой РФ Габдрахманов: Если мы сохраним свои ценности, наша нация будет жить вечно

Пока татарский народ будет сохранять и передавать свои традиции из поколения в поколение, нация будет жить вечно, считает участник специальной военной операции из Татарстана майор Раиль Габдрахманов. В этом году он был удостоен звания Героя России за мужество и отвагу, проявленные им в ходе боевых действий на Украине.

«Я чувствую, сегодня будто побывал на своей родной земле, все же она мне ближе — татарская земля», — поделился он на церемонии подведения итогов 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией.

Военный отметил, что уважение народов к своим традициям, религии и богатая история объединяют жителей многонациональной страны уже много веков. И это единство не должно быть утеряно.

Напомним, празднование 1100-летия принятия ислама завершается торжественным собранием для поведения итогов года и праздничным концертом в Доме союзов. Сегодня в колонном зале собрались представители московской татарской интеллигенции, депутаты Госдумы РФ и высокие гости из Татарстана. Мероприятие открыли Президент РТ Рустам Минниханов и вице-премьер России Марат Хуснуллин.