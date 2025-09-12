Выборы, ярмарки и масштабный концерт в Казани: главные события выходных в Татарстане

Татарстан встречает выходные насыщенной программой: в Альметьевске пройдет полумарафон, в Набережных Челнах – фестиваль современного искусства «ЯR-Арт», а в Казани – поэтический вечер на Черном озере. В воскресенье, в Единый день голосования, татарстанцев ждут на избирательных участках. События выходных – в материале «Татар-информа».





13 сентября, в Альметьевске пройдет «Татнефть Альметьевский полумарафон»

Фото: minsport.tatarstan.ru

В Альметьевске – ежегодный полумарафон

В субботу, 13 сентября, в Альметьевске пройдет «Татнефть Альметьевский полумарафон». В соревнованиях примут участие профессиональные спортсмены и любители бега из разных регионов России. Мероприятие проводится ежегодно и включено в официальный календарь массовых забегов Татарстана.

Программа полумарафона предусматривает забеги на 21,1 км, 10 км и 5 км. Кроме того, будет проведен детский старт TIMERKIDS на 300 и 600 метров для детей от 3 до 6 лет. Маршруты пройдут по основным улицам и площадям города.

Для участников организуют пункты питания и воды, медицинские посты, спортсменов на трассе будут сопровождать волонтеры, предусмотрена также техническая поддержка. Участники должны заранее получить стартовые пакеты с номерами и необходимыми материалами до выхода на трассу.

Организаторы предупреждают, что в день проведения полумарафона с 6:00 до 16:00 будет ограничено движение транспорта на участках маршрута. Жителям и гостям города рекомендуют учитывать эти изменения при планировании поездок.

В Набережных Челнах – фестиваль современного искусства «ЯR-Арт»

В эту субботу на площади «Азатлык» в Набережных Челнах пройдет фестиваль современного искусства «ЯR-Арт». Мероприятие станет площадкой для творческого самовыражения молодежи и обмена идеями по развитию городской среды.

В течение дня будут работать несколько тематических зон. На площадке батлов с 15:30 пройдут танцевальные соревнования, а в 18:00 – диджей-сет от DJ.GRADOV. Смотровая площадка представит работы лаборатории «Медиаискусство» и иммерсивно-звуковой перформанс «Нити».

В амфитеатре запланированы художественный практикум с Еленой Новиковой и мастер-класс по кастомайзингу с Яной Бортниковой. Здесь же откроется площадка «Том Сойер Фест», а также пройдет граффити-перформанс от центра современного искусства и граффити «OUTLINE».

Главная сцена откроется креативным лекторием Гульнары Планка. С 17:00 начнется вечерняя программа: показ короткометражных фильмов и гала-концерт финалистов проекта. Также на сцене выступят фолк-проект «Мята» и хедлайнер фестиваля «Дышать» из Казани. Вечер завершат музыкальные перформансы Юлианы Карабзаевой и DJ Bilyalov, а также диджей-сет GORA.

В парке «Черное озеро» состоится поэтический вечер «Объединяя классику и современность» в рамках Международного литературно-театрального фестиваля «Пастернаковские чтения» Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ

В Казани – поэтический вечер на Черном озере

В парке «Черное озеро» 13 сентября в 18:00 состоится поэтический вечер «Объединяя классику и современность» в рамках Международного литературно-театрального фестиваля «Пастернаковские чтения». Формат «Поэзия. Музыка. Бит» объединит чтение стихов и музыкальные сопровождения.

Участники вечера прочтут произведения поэтов Серебряного века и современных авторов. Для создания визуальной атмосферы будут использоваться технологии искусственного интеллекта: зрители увидят Бориса Пастернака и Сергея Есенина в необычных локациях, а их стихи прозвучат в новом исполнении.

В Год защитника Отечества организаторы подготовили и специальный блок – посвящение бойцам через творчество поэта-героя Мусы Джалиля.

Поэтический вечер станет прологом к основному фестивалю «Пастернаковские чтения», который пройдет в Менделеевске 20–21 сентября. В третий раз в программе фестиваля примут участие народная артистка России Юлия Рутберг, актриса Екатерина Волкова и заслуженный артист РФ Дмитрий Дюжев.

Завершится вечер «Открытым микрофоном», на котором молодые поэты смогут прочитать свои стихи или произведения любимых авторов. Все выступления будет сопровождать живая музыка.

Традиционные сельскохозяйственные ярмарки

С 13 сентября в Татарстане стартуют традиционные сельскохозяйственные ярмарки. Они будут работать на 14 площадках в Казани, двух площадках в Набережных Челнах, двух – в Зеленодольске, двух – в Нижнекамске и на одной площадке в пгт. Камские Поляны Нижнекамского района.

Цены на ярмарках традиционно ниже розничных в среднем на 10–15%. В продаже будут овощи, молочная и мясная продукция, а также товары для подсобного хозяйства – сено, солома, дрова и другие.

Ярмарки проходят в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» и помогают поддерживать местных производителей. Работать они будут до 28 декабря.

В республике откроются 2752 избирательных участка. Все они будут работать с 7:00 до 20:00 Фото: © «Татар-информ»

Единый день голосования

В воскресенье, 14 сентября, в Татарстане состоятся выборы депутатов в представительные органы местного самоуправления, Раиса Республики Татарстан, а также дополнительные выборы депутата Государственного Совета РТ по Мелекесскому округу №18.

Всего в республике откроются 2752 избирательных участка. Все они будут работать с 7:00 до 20:00. Возможность принять участие в выборах получат граждане, находящиеся в медицинских учреждениях, санаториях, СИЗО, а также пассажиры аэропорта.

Кроме того, будет функционировать экстерриториальный участок в Москве. Проголосовать можно будет также в Луганской, Донецкой народных республиках и в Херсонской области.

На выборах Раиса Татарстана ЦИК РТ зарегистрировал кандидатами Рустама Минниханова от партии «Единая Россия», Виталия Смирнова от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость», Руслана Юсупова от ЛДПР и Хафиза Миргалимова от КПРФ.

Что касается выборов муниципальных депутатов, то в Татарстане 11 326 зарегистрированных кандидатов претендуют на 7 535 мандатов.

«Наш выбор – наша семья, наш Татарстан»

В Казани в Единый день голосования пройдет фестиваль «Наш выбор – наша семья, наш Татарстан». Площадка у Чаши откроется с 14:00, вход будет организован по браслетам, которые казанцы смогут получить придя на избирательный участок. Концерт будет транслироваться на телеканале «ТНВ» в рамках 14-часового телемарафона.

Программа фестиваля включает выступления казанских исполнителей «Just Brass», Гузель Уразовой, Фирдуса Тямаева и Салавата Фатхетдинова. Также запланированы выступления участников «Новой волны» – Елены Фрейман и фолк-группы «Оберег». Также своими номерами зрителей порадуют группа «Волга-Волга» и капелла Дмитрия Железнова.

На территории фестиваля будут работать интерактивные зоны, включая «Щит и меч Татарстана», мастер-классы народов республики по изготовлению тюбетейки, а для детей предусмотрены представления уличного театра и аниматоры. Программа также включает блок патриотического направления с участием коллективов «Добробат» и «Хорошее настроение».

Посетители смогут воспользоваться гастрономической зоной с блюдами татарской и русской кухни. В течение всего дня гости смогут принять участие в мастер-классах и других семейных активностях, проходящих на фестивале.

Хедлайнерами концерта станут певицы Алсу и Клава Кока, а также группа «Дискотека Авария». Их выступления завершат программу праздника и станут финальной частью музыкальной сцены.

Куда еще отправиться в выходные?

Напомним, с 1 июня в Татарстане по инициативе Рустама Минниханова стартовала программа «Лето в Татарстане». С приходом осени она не завершилась – мероприятия в районах будут идти также весь сентябрь.

Для жителей и гостей Татарстана подготовили концерты, фестивали, мастер-классы, кинопоказы и дискотеки. Также в ее рамках проходит фестиваль «Курше фест».

В разных районах Татарстана отметят Дни села, где жителей и гостей ждут народные гулянья и праздничные концерты. Для семей организуют веселые старты – спортивные эстафеты и игры на свежем воздухе.

Вечерами в некоторых районах республики для жителей также организуют дискотеки.

Подробнее о программе мероприятий в рамках проекта «Лето в Татарстане» можно узнать на официальном сайте проекта, а также на порталах городских и районных администраций.