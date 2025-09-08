Менделеевск примет «Пастернаковские чтения»: Рутберг, Волкова и Дюжев – главные гости

Третий раз Менделеевск готов принять тысячи гостей и участников литературно-театрального фестиваля, посвященного Пастернаку и его современникам. Событие пройдет 20-21 сентября под эгидой ЮНЕСКО и впервые – как часть проекта «Лето в Татарстане». Что приготовили хедлайнеры – в материале «Татар-информа».





Дамир Натфуллин считает, что Менделеевск в сентябре станет событийной культурной столицей Татарстана благодаря «Пастернаковским чтениям»

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Что такое «Пастернаковские чтения»?

«Пастернаковские чтения» пройдут в третий раз в Менделеевске с 20 по 21 сентября. Фестиваль посвящен творчеству лауреата Нобелевской премии по литературе Бориса Пастернака, который в 1916–1917 годах работал в конторе на Ушковских заводах в Бондюге (название Менделеевска до революции), а также его современников.

«Татарстан очень насыщен культурными мероприятиями. Нашего зрителя с высоким уровнем насмотренности сложно, казалось бы, чем-то удивить. Но три года назад Менделеевск сделал невозможное», – так сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» высказался о «Пастернаковских чтениях» заместитель министра культуры Татарстана Дамир Натфуллин.

По его мнению, Менделеевск в сентябре станет событийной культурной столицей Татарстана благодаря фестивалю. Вход на все мероприятия – бесплатный.

В прошлом году событие посетили 6 тыс. человек. Как сказал заместитель гендиректора АО «Аммоний» (один из спонсоров мероприятия) Юрий Разбежкин, такого числа гостей и участников организаторы не ожидали. Свои постановки показали театры из Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Нижнего Новгорода.

Главной звездой этого года станет Заслуженный артист России Дмитрий Дюжев Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Дюжев выступит в Менделеевске с моноспектаклем «Евгений Онегин»

Хедлайнерами прошлых лет были актриса Елена Захарова, актриса и певица Ольга Кабо, актер и народный артист России Эммануил Виторган, актер и ректор Театрального института им. Б. Щукина Евгений Князев.

Главной звездой этого года станет Заслуженный артист России Дмитрий Дюжев, который привезет моноспектакль «Евгений Онегин». По опыту прошлых лет, во дворце культуры имени Сергея Гассара, где и будет выступать Дюжев, все места будут заняты.

«Площадка рассчитана на 350 человек, поэтому приезжайте заранее. Мы заполняем верхние антресоли, разрешаем людей в проходах сажать. По опыту прошлых лет, когда Елена Захарова выступала, мы так плотно заполняли эту площадку, что, казалось, яблоку негде будет упасть», – сказал Разбежкин.

Еще на «Пастернаковских чтениях» ждут Народную артистку России Юлию Рутберг с ее музыкально-поэтическим вечером «Приношение Гумилеву». Запланирован творческий вечер актрисы Екатерины Волковой, которая зачитает стихи и прозу Вознесенского, Лимонова, Цветаевой, Ахмадулиной, Булгакова под музыку Шостаковича, Шопена, Прокофьева, Скрябина.

На «Пастернаковских чтениях» ждут Народную артистку России Юлию Рутберг Фото: © Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Челлендж стихов во «Вконтакте» и часть «Пастернаковских чтений» в Казани

«Пастернаковские чтения» уникальны тем, что они проходят в малом городе, но часть событий затронет Казань. Так, 13 сентября в 18:00 в парке «Черное озеро» в столице Татарстана состоится премьера трех видеофантазий, созданных нейросетью. Искусственный интеллект погрузил Мусу Джалиля, Сергея Есенина и Бориса Пастернака в современные реалии, а результат покажут казанцам и гостям города.

Даже если не получится приехать на фестиваль в Менделеевск, все равно есть возможность стать частью этого литературного события. Для этого можно поучаствовать в челлендже по чтению стихотворений Пастернака и не только. Его участники должны снять видео в вертикальном формате, выложить его в соцсети «Вконтакте» с хэштегом #пастернаковскиечтения2025.

«В прошлом году мы были потрясены тем, насколько серьезно подготовились к челленджу люди, какие это были театральные чтения. Явно были репетиции, участники придумали специальные фоны для читок. Было большое количество стихов Пастернака», – сказала основатель и идейный вдохновитель компании «Яркие Люди» Мария Гальперина.

Челлендж особо дорог организаторам, поскольку показывает, что поэзия жива и нужна людям. Она способна объединить людей разных поколений.

Роберт Искандаров сообщил, что есть связь «Пастернаковских чтений» с программой «Наш двор» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Лето в Татарстане» – это знак качества

Фестиваль «Пастернаковские чтения» проводится в рамках проекта «Лето в Татарстане», инициированного Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым.

«Мы уже почувствовали синергию «Лета в Татарстане» на другом нашем проекте – «Гонке героев». Многие люди, которые не знали о существовании культурных и спортивных проектов в республике, узнали о них. Аудитория стала больше. Люди понимают, что «Лето в Татарстане» – это знак качества», – сказал Разбежкин, отвечая на вопрос «Татар-информа».

Руководитель Менделеевского района Роберт Искандаров сообщил, что в Менделеевске уже прошел другой фестиваль как часть проекта «Лето в Татарстане» – «Химия талантов». Кроме того, есть связь «Пастернаковских чтений» с программой «Наш двор», которая также инициирована Миннихановым.

«У нас «Пастернаковские чтения» проходят в куполе. Он находится посередине дворовой территории, которая объединяет жителей соседних домов. Мы проводим мероприятия как вокруг купола, так и внутри, объединяя наших горожан, чтобы они приходили и наслаждались «Пастернаковскими чтениями», – сказал Искандаров.

«У нас «Пастернаковские чтения» проходят в куполе. Он находится посередине дворовой территории, которая объединяет жителей соседних домов» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Фестиваль «Пастернаковские чтения» в Татарстане прижился и закрепился

Замминистра культуры перечислил крупные культурные события, которые, как и «Пастернаковские чтения», проходят не в столице Татарстана. Это этно-модерн-фестиваль «Каракуз», который проходит в Альметьевске, гастрономический фестиваль «Свияжская уха», который проходит на острове-граде Свияжске.

«В эту череду устоявшихся событий уверенными шагами вошел этот фестиваль. Если больше таких мероприятий будет в республике, и не только в Казани, а в других городах, крупных и малых, от этого все только выиграют. Выиграет наша культура, выиграют наши традиции», – сказал Натфуллин.

Луиза Янсуар: «Такое событие важно для консолидации, поскольку татароязычные и русскоязычные поэты живут в отдельных мирах» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Такое событие важно для консолидации, поскольку татароязычные и русскоязычные поэты живут в отдельных мирах. Это как разные тусовки, но они объединяются, когда происходят события такого масштаба, как «Пастернаковские чтения», – сказала поэт и переводчик Луиза Янсуар.

По словам Разбежкина, фестиваль в Татарстане прижился и закрепился. Он дает возможность жителю Менделеевска, не выезжая из родного города, побывать на постановках столичных театров, воочию увидеть актеров-звезд российской сцены.