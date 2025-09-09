Участки в зоне СВО, Москве и аэропорту: как завершается подготовка к выборам Раиса РТ

До единого дня голосования остается всего пять дней. В Татарстане почти завершили подготовку к главному политическому событию года и даже создали пять дополнительных экстерриториальных участков в зоне проведения СВО. Как пройдет голосование в республике и что делают для максимальной открытости и безопасности – в материале «Татар-информа».





Андрей Кондратьев подчеркнул, что в единый день голосования, 14 сентября, все избирательные участки Татарстана будут работать с 7:00 до 20:00

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Доставлено все необходимое»

Подготовка к единому дню голосования в Татарстане еще идет, но можно ответственно заявить о крайне высокой степени готовности всех избирательных участков и членов избирательных комиссий, заявил сегодня на брифинге в Кабинете министров РТ Председатель Центральной избирательной комиссии РТ Андрей Кондратьев.

«На все участки доставлено все необходимое технологическое оборудование, все информационные материалы, бюллетени напечатаны и до 10 сентября будут доставлены в избирательные комиссии», – рассказал он.

Глава ЦИК РТ подчеркнул, что в единый день голосования, 14 сентября, все избирательные участки Татарстана будут работать с 7:00 до 20:00. В республике будет три уровня выборов: Раиса Татарстана, муниципальных депутатов и дополнительные выборы депутата Госсовета РТ по Мелекесскому одномандатному избирательному округу №18.

Кондратьев напомнил, что на выборах Раиса Татарстана ЦИК РТ зарегистрировал кандидатами Рустама Минниханова от партии «Единая Россия», Виталия Смирнова от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость», Руслана Юсупова от ЛДПР и Хафиза Миргалимова от КПРФ.

Что касается выборов муниципальных депутатов, то в Татарстане 11326 зарегистрированных кандидатов претендуют на 7535 мандатов.

В списках избирателей в Татарстане, по словам председателя Центризбиркома республики, более 2,9 млн человек Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Почти 3 млн избирателей

В списках избирателей в Татарстане, по словам председателя Центризбиркома республики, более 2,9 млн человек, из них 40 тыс. человек будут голосовать впервые. В целом же молодежь из всех избирателей составляет 33,5%.

«Важная категория, поэтому мы проводим множество мероприятий для молодежи. От первого посещения выборов зависит очень многое в дальнейшем отношении к праву выбора», – подчеркнул Кондратьев.

Он добавил, что на сегодняшний день на горячую линию Центральной избирательной комиссии Татарстана поступило около 500 звонков, большая часть которых касается возможности поменять участок для голосования и проголосовать вне республики.

Два участка открылись в Луганской Народной Республике, еще два – в Донецкой республике и один – в Херсонской области Фото: © Министерство обороны РФ / РИА Новости

Пять экстерриториальных участков в зоне СВО

Особое внимание Кондратьев уделил как раз голосованию вне Татарстана. Так, будет работать экстерриториальный участок в Москве. Чтобы прикрепиться к нему, нужно воспользоваться сервисом «Мобильный избиратель». Сделать это можно в МФЦ, избирательных комиссиях и на портале Госуслуг до 10 сентября. На сегодняшний день этим сервисом уже воспользовалось более 25 тыс. человек.

«Кроме участка в Москве мы открыли пять экстерриториальных участков в зоне специальной военной операции», – добавил председатель ЦИК РТ.

По его словам, два участка открылись в Луганской Народной Республике, еще два – в Донецкой республике и один – в Херсонской области.

В Татарстане будут открыты 2752 избирательных участка. Обеспечат возможность проголосовать в медицинских учреждениях, санаториях, СИЗО и даже аэропорту.