Татарстан впервые выбирает Раиса: что значит этот исторический этап

Татарстанцы 14 сентября примут участие в историческом событии – впервые мы будем выбирать Раиса республики. Откуда взялось такое наименование высшего должностного лица республики и почему нужно прийти на избирательные участки – в материале обозревателя Альберта Бикбова.





Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Почему Раис

Слово «Раис» веками использовалось в тюркском и мусульманском мире для обозначения уважаемого лидера, мудрого правителя, который заботится о своем народе. Само понятие «Раис» является частью историко-культурного наследия Татарстана и татарского народа, плодом многовекового взаимодействия татарской и арабской культуры.

Этот термин известен татарам не одно столетие, а наиболее активное его использование бытовало в среде татарской интеллигенции второй половины XIX века. Можно вспомнить, как использовал понятие «Раис» применительно к руководителю татарской общины выдающийся историк, богослов и мыслитель Шигабутдин Марджани. Или как в те же годы мечтал о будущей татарской республике писатель и общественный деятель Фатих Амирхан в своих статьях и называл ее руководителя «Раис».

Более того, один из создателей советской республики, первый председатель Совнаркома Сахиб-Гирей Саид-Галиев именовался Председателем (Раисом) Республики Татарстан. Преемник Саид-Галиева на посту Председателя Совнаркома ТАССР Кашшаф Мухтаров также официально назывался Раисом. Так что для Татарстана такое наименование высшего должностного лица республики имеет глубокие исторические корни, и здесь нет никакой погони за экзотикой.

Такое возвращение к прошлому не случайно – в текущих реалиях понятие «Раис» можно рассматривать, ко всему прочему, как инструмент правильного позиционирования Республики Татарстан как в масштабе страны, так и в масштабах всего мира.

Татарстан – единственный регион России, где у высшего должностного лица есть такое уникальное обозначение. Тем самым мы подчеркиваем уникальность своего региона, его богатую культуру и традиции. В Российской Федерации с пониманием и уважением относятся к такому выбору Татарстана.

Татарстан в последние годы отличается беспрецедентной международной активностью на фоне других российских регионов Фото: © «Татар-информ»

Раис как инструмент дипломатии

Татарстан в последние годы отличается беспрецедентной международной активностью на фоне других российских регионов. Такая активность дает свои плоды – в Татарстане проводятся международные мероприятия самого высокого ранга, растут объемы иностранных инвестиций и плотность международного культурного сотрудничества республики.

В таких обстоятельствах использование понятия «Раис» в дипломатической практике способствует не только узнаванию Татарстана на международной арене, но и пониманию в исламском мире с населением, превышающим 2 млрд человек, или 25% от всего населения Земли.

Так, например, президент Палестины на арабский лад будет звучать как «Филистин раис даулет», президент Ливанской республики – «Раис аль-Джумхуриат аль-Любнания», президент Египта – «Раис Миср». Сегодня Татарстан культурно и экономически в интересах всей нашей страны выстраивает отношения с исламским миром, так что термин «Раис» вполне достойно будет представлять нашу республику как в странах Востока, так и в странах Глобального Юга.

Участвуя в выборах, мы не только исполняем гражданский долг жителя республики, но и выбираем, формируем свое будущее Фото: © Максим Богодвид / РИА Новости

Почему необходимо проголосовать за Раиса

Татарстан недаром является республикой – в этом есть глубокий смысл. Именно форма республики закрепляет правовой статус Татарстана в пределах полномочий, установленных для него как для субъекта федерации, и формирует соответствующую систему органов государственной власти.

Кроме того, латинское выражение res publica означает «общее дело». Так что Республика Татарстан – это наш общественный договор, наш выбор, наше общее дело, наша объединяющая всех татарстанцев общность. А общее дело требует непосредственного участия каждого из татарстанцев, особенно в моменты выбора будущего республики.

Участвуя в выборах, мы не только исполняем гражданский долг жителя республики, но и выбираем, формируем свое будущее. И любая пассивность в таком большом общем деле будет означать, что выбор будет сделан теми, кто проголосует, а не отсидится пассивно дома. Именно активные избиратели будут формировать будущее, в котором жить нам и нашим потомкам.

Мы гордимся современным Татарстаном, но для того, чтобы гордиться нашей республикой и в будущем, необходимы наши общие активные действия в виде участия в избирательном процессе.

Разве можно упустить возможность общими силами выбрать достойного лидера, который будет работать во благо Татарстана и каждого его жителя? Лидера, который проведет нашу республику сквозь любые испытания и вызовы к ее дальнейшему процветанию?

В Единый день голосования, 14 сентября, избирателям предстоит выбрать одного из четырех кандидатов Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Четыре кандидата на должность Раиса

Напомним, что в Единый день голосования, 14 сентября, избирателям предстоит выбрать одного из четырех кандидатов. На пост претендуют действующий Раис РТ Рустам Минниханов («Единая Россия»), депутат Госсовета РТ Руслан Юсупов (ЛДПР), первый секретарь местного отделения КПРФ Хафиз Миргалимов и председатель регионального отделения «Партии пенсионеров» Виталий Смирнов.

Обязательно узнайте, где находится ваш избирательный участок. Он будет работать 14 сентября 2025 года с 7:00 до 20:00. Если в этот день вы не сможете быть по месту своей регистрации, заранее воспользуйтесь услугой «Мобильный избиратель». Подать заявление можно удобным для вас способом: через портал «Госуслуги», в любом центре «Мои документы» (МФЦ) или непосредственно в избирательной комиссии. Сделать это необходимо не позднее 10 сентября.

Предстоящие выборы – это не только новый исторический этап для нашего региона, но и наше общее дело, наша республика, наш Татарстан.