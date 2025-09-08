Розыгрыш авто, звездные хедлайнеры и бесплатный проезд: что ждет казанцев в день выборов

Жители столицы Татарстана 14 сентября выберут Раиса республики и депутатов городской думы, а также смогут принять участие в конкурсах и воспользоваться бесплатным транспортом. Хедлайнерами концерта в этот день станут Алсу, Клава Кока, «Дискотека Авария», Салават и Тямаев. Подробнее – в материале «Татар-информа».





Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Эти выборы определяют вектор развития города и республики на ближайшие 5 лет»

Право голоса в этом году имеют почти 927,6 тыс. жителей города. Из них 11,3 тыс. проголосуют впервые.

«Эти выборы определят вектор развития города и республики на ближайшие 5 лет, наше будущее и наших детей», – подчеркнул руководитель аппарата исполкома города Булат Алеев сегодня на деловом понедельнике в мэрии.

Всего в столице Татарстана будут работать 464 избирательных участка, включая 28 в местах временного пребывания избирателей. С 3 сентября участковые комиссии уже приступили к работе, все участки готовы к приему избирателей и оснащены необходимым оборудованием. На 19 участках будут использовать автоматические комплексы обработки бюллетеней.

«При подготовке к организации избирательного процесса с особым вниманием мы подходили к вопросам соблюдения мер безопасности. Во всех районах города заканчивается проверка избирательных участков совместно с правоохранительными органами и МЧС. 14 сентября для обеспечения непрерывного процесса голосования и охраны общественного порядка будут задействованы сотрудники правоохранительных органов, установлены металлодетекторы», – заверил руководитель аппарата исполкома Казани.

Избирательные участки будут работать с 7:00 до 20:00.

Как найти свой участок, проголосовать досрочно или по месту нахождения?

Каждому избирателю выдадут три бюллетеня: один – для голосования за Раиса Татарстана и два – для выборов депутатов городской думы по округам и партийным спискам.

Казанцы могут узнать свой избирательный участок на сайтах Центральной избирательной комиссии России, ЦИК Татарстана, а также на главной странице официального портала Kzn.ru во вкладке «14 сентября выборы Раиса Республики Татарстан и депутатов Казанской городской Думы пятого созыва».

Особенность выборов этого года заключается в двух новых возможностях: досрочное голосование по выборам депутатов Казанской городской думы и голосование по месту нахождения на выборах Раиса.

Благодаря этому те, кого в день голосования не будет в Казани, смогут заранее проголосовать по муниципальным выборам. За Раиса РТ голос можно будет отдать 14 сентября на любом избирательном участке в том населенном пункте, где будет находиться избиратель.

Для участия в досрочном голосовании необходимо обратиться в территориальную избирательную комиссию, участковую комиссию по месту регистрации, МФЦ или через личный кабинет на портале Госуслуг.

Подать заявление о голосовании по месту нахождения можно в том числе через сервис «Мобильный избиратель», но только один раз. Сделать это нужно до 10 сентября.

Как выиграть автомобиль или новый iPhone 16?

В день выборов на более чем 170 участках организуют точки, где будут продавать продукцию местных производителей. Горожане смогут приобрести ее по ценам на 20–25% ниже, чем в обычных розничных сетях.

Также в этот день пройдет масштабный республиканский фотоконкурс #ВсейСемьейНаВыборы #ТатарстанАлга. Принять участие и выиграть один из двух автомобилей Sollers ST8 или один из 11 смартфонов iPhone 16 может каждая татарстанская семья.

Для участия необходимо 14 сентября с 7:00 до 20:00 сделать семейное фото на фоне избирательного участка РТ (снаружи) со специальным браслетом «Всей семьей на выборы», который выдается после голосования. Фото нужно опубликовать на своей странице во «ВКонтакте» с обязательными хэштегами #ВсейСемьейНаВыборы и #ТатарстанАлга.

На фотографии должен быть виден минимум один браслет и узнаваемый элемент входной группы избирательного участка. Участником может быть только житель Татарстана с постоянной или временной пропиской. Все подробные условия размещены в сообществе фотоконкурса «Татарстан Алга» во «ВКонтакте».

Розыгрыши призов пройдут в течение дня по московскому времени, с 9:00 до 21:30. Прямую трансляцию также можно будет посмотреть на телеканале ТНВ и в сообществе «Татарстан Алга» во «ВКонтакте». Фотография, опубликованная в течение дня, участвует во всех розыгрышах до 21:30.

Кто выступит на концерте у Центра семьи «Казан»?

В последние годы при поддержке республики появилась традиция в день выборов проводить семейный фестиваль возле Центра семьи «Казан». В этом году он пройдет под девизом «Наш выбор, наша семья, наш Татарстан». Мероприятие, по словам Булата Алеева, будет интересно всем – и детям, и взрослым.

На площадке пройдут мастер-классы, будут работать гастрономическая зона, уличный театр и патриотическая зона «Щит и меч Татарстана». В последней установят стенд «Армия России», откроют выставку легкого стрелкового оружия, а воспитанники Центра специальной подготовки им. Агапова проведут показательные выступления по тактике и армейскому рукопашному бою.

На гуманитарной площадке волонтеры проведут благотворительную ярмарку с продажей конфет из Донбасса, фирменных кепок и другой продукции. Все средства пойдут на помощь соотечественникам, участвующим в специальной военной операции. Также там организуют мастер-классы по плетению масксетей и созданию окопных свечей.

В «Мастерской будущего» взрослые и дети познакомятся с национальной культурой: попробуют себя в каллиграфии, создании мозаики и панно из нитей, украшении тюбетеек и других ремеслах.

Хедлайнерами вечера станут Алсу, Клава Кока и группа «Дискотека Авария». На сцену вместе с ними выйдут популярные исполнители Татарстана – Гузель Уразова, Фирдус Тямаев, Салават Фатхетдинов и другие.

«Мы выбираем будущее города и республики»

Мэр Казани Ильсур Метшин, комментируя доклад коллеги, призвал всех горожан прийти на выборы.

«Прошу всех жителей воспользоваться своим правом и поддержать Раиса нашей республики и кандидатов в депутаты Казанской городской думы. Выбирая их, мы выбираем будущее города и республики. Проявите гражданскую ответственность и приходите на выборы», – сказал он.

Градоначальник также добавил, что все службы и районы города должны быть готовы к выборам, и поручил обеспечить их организацию на высоком уровне.