В Казани с 13 сентября стартуют осенние сельскохозяйственные ярмарки

В эту субботу, 13 сентября, в Казани начнут работу традиционные осенние сельскохозяйственные ярмарки нового урожая 2025 года. Об этом на деловом понедельнике в мэрии сообщил председатель Комитета потребительского рынка исполкома города Руслан Фазылянов.

Ярмарки будут проходить еженедельно по субботам с 6:00 до 13:00, они продлятся до 28 декабря. По просьбе жителей поселка Северный торговля на пересечении улиц Беломорской и Гудованцева будет организована по воскресеньям.

Цены на ярмарках традиционно ниже розничных в среднем на 10–15%. В продаже будут овощи, молочная и мясная продукция, а также товары для подсобного хозяйства – сено, солома, дрова и другие.

Торговля сельхозпродукцией развернется на 15 площадках во всех районах Казани:

Авиастроительный район – ул. Дементьева, 7; ул. Беломорская, 6; пересечение ул. Беломорской и ул. Гудованцева;

Вахитовский район – пересечение ул. Карима Тинчурина и ул. Татарстан;

Кировский и Московский районы – ул. Краснококшайская, 152/2 (у ТЦ «Ягодная Слобода»); ул. Батыршина, 20; ул. Революционная, 12 (пос. Юдино);

Ново-Савиновский район – пр. Х. Ямашева, 71а (у ТК «Бахетле»); ул. Академика Лаврентьева, 10;

Приволжский район – пр. Победы, 46В; ул. Ю. Фучика, 64, корп. 1;

Советский район – Агропромышленный парк «Казань» (ул. Аграрная, 2); ул. Липатова, 7 (пос. Дербышки);

Мкрн «Салават Купере» – парковка ТЦ «Радужный»; ул. А. Авзаловой, 15.

По поручению Раиса Татарстана Рустама Минниханова в этом году модернизировали и отремонтировали восемь ярмарочных площадок, включая две новые – в жилом комплексе «Салават Купере» и на улице Беломорской. Это позволило создать современные и комфортные условия как для сельхозпроизводителей, так и для горожан.

Все подготовительные работы завершатся в ближайшие дни.