Евгений Варакин стал заместителем Премьер-министра Татарстана

Госсовет Татарстана согласовал кандидатуру Евгения Варакина на пост заместителя Премьер-министра республики. На эту должность его рекомендовал Президент РТ Рустам Минниханов. Решение было принято на 34-м заседании парламента.

«В непосредственные обязанности Евгения Анатольевича на этой должности будут входить вопросы развития деловых и культурных связей Правительства республики с органами государственной власти и организациями регионов России», – сказал первый заместитель Премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин.

Он подчеркнул, что Варакин имеет большой опыт практической и организационной работы в системе органов местного самоуправления, курировал большой спектр вопросов, в том числе касающихся ЖКХ, внешнего благоустройства, торговли, бытового облуживания.

«Под его руководством решались вопросы реконструкции и содержания исторической части Казани, восстановлены десятки исторических зданий, в результате чего новое развитие получила Старо-Татарская слобода», – отметил Нигматуллин.

Первый вице-премьер назвал Варакина целеустремленным руководителем, имеющим многолетний опыт муниципальной службы. Он также уточнил, что Варакин не смог присутствовать на заседании, поскольку находится в долгосрочной командировке.

Минниханов попросил депутатов единогласно поддержать кандидатуру Варакина, который «находится на боевом посту». «По указу Президента России мы отвечаем за Лисичанск. И наш коллега выполняет задачи, которые предстоит нам решать на этой территории. Сотрудники здравоохранения отработали, строители готовятся. Нам нужен компетентный, опытный, авторитетный человек, который будет выполнять задачи от имени Татарстана на территории, которая за нами закреплена. Туда мы будем выезжать и оказывать поддержку», – пояснил руководитель республики.

Евгений Варакин с марта 2021 года занимал должность префекта территории префектуры «Старый город» исполкома Казани. В разные годы был заместителем главы администрации Вахитовского района, первым заместителем главы администрации Вахитовского и Приволжского районов исполкома, руководителем аппарата исполкома Казани.