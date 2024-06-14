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Рустам Минниханов оценил работу Евгения Варакина в качестве куратора от Татарстана в ЛНР
Раис Татарстана Рустам Минниханов высоко оценил работу Евгения Варакина в Луганской Народной Республике.
«Евгений Анатолиевич Варакин в самый сложный период приступил к работе – 2 июля 2022 года Лисичанск был
освобожден, а 17 июля он был уже там. В течение последних двух лет в качестве заместителя Премьер-министра Республики Татарстан в закрепленных городах Луганской народной республики, в Лисичанске и Рубежном, он провел большую работу по выстраиванию на местах системы государственного и муниципального управления по российским стандартам», – сказал Рустам Минниханов.
Он отметил, что Варакин в том числе успешно реализовал важнейшие задачи по проведению референдума по вхождению ЛНР в состав России в сентябре 2022 года и выборов Президента страны в марте этого года.
«Непосредственно на месте координировал работу по восстановлению жилого фонда, объектов городского хозяйства, социальной инфраструктуры. По оказанию гуманитарной помощи жителям и воинским подразделениям.
Все поставленные при назначении на должность заместителя Премьер-министра Республики Татарстан задачи Евгений Анатольевич Варакин выполнил успешно», – подчеркнул Раис Татарстана.
Ранее мы сообщали, что сегодня стало известно, что Евгений Варакин возвращается из ЛНР, он возглавит Верхнеуслонский район Татарстана. Прежний глава района Марат Зиатдинов переходит на работу в Госкомитет по закупкам. Кроме того, сегодня Раис Татарстана Рустам Минниханов наградил вице-премьера Евгения Варакина орденом «Дуслык».
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