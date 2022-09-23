«Мы закреплены как республика»: В Татарстане назначен ответственный за помощь Лисичанску

Госсовет Татарстана сегодня согласовал кандидатуру Евгения Варакина на пост заместителя Премьер-министра республики. В этой должности он будет курировать работу по оказанию помощи городу Лисичанску в Луганской Народной Республике.

Рустам Нигматуллин: «Евгений Варакин имеет большой опыт практической и организационной работы в системе органов местного самоуправления, курировал большой спектр вопросов» Фото: president.tatarstan.ru

«Я попросил бы поддержать коллегу, который находится на боевом посту»

Кандидатуру нового вице-премьера депутатам представил первый заместитель Премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин. «В непосредственные обязанности Евгения Анатольевича [Варакина] на этой должности будут входить вопросы развития деловых и культурных связей Правительства республики с органами государственной власти и организациями регионов России», – сказал Нигматуллин.

Он подчеркнул, что Варакин имеет большой опыт практической и организационной работы в системе органов местного самоуправления, курировал большой спектр вопросов, в том числе касающихся ЖКХ, внешнего благоустройства, торговли, бытового облуживания.

«Под его руководством решались вопросы реконструкции и содержания исторической части Казани, восстановлены десятки исторических зданий, в результате чего новое развитие получила Старо-Татарская слобода», – отметил первый вице-премьер РТ.

Госсовет Татарстана сегодня согласовал кандидатуру Евгения Варакина на пост заместителя Премьер-министра республики Фото: kzn.ru

Нигматуллин назвал Варакина целеустремленным руководителем, имеющим многолетний опыт муниципальной службы.

Обычно при назначении на высокую должность кандидат находится в зале заседания и отвечает на вопросы депутатов Госсовета РТ. Но сегодня Варакина в зале не оказалось.

«Лично Евгений Анатольевич сегодня не смог присутствовать на заседании, поскольку находится в долгосрочной служебной командировке по поручению Премьер-министра Республики Татарстан», – пояснил Нигматуллин.

Почему кандидат в вице-премьеры не явился на заседание и чем он конкретно будет заниматься в Правительстве РТ депутатам пояснил Президент Татарстана Рустам Минниханов.

Рустам Минниханов: «Нам нужен опытный, компетентный человек, который будет выполнять задачи от имени Республики Татарстан на той территории которая нам определена» Фото: president.tatarstan.ru

«Как всем вам известно, согласно Указу Президента России, мы отвечаем за Лисичанск. И наш коллега находится там не только по поручению Премьер-министра Татарстан, но и по моему поручению. Он выполняет задачи, которые нам предстоит решить на этой территории. Поэтому я попросил бы вас единогласно поддержать коллегу, который находится на боевом посту. У нас работники здравоохранения там отработали, строители готовятся. Поэтому нам нужен опытный, компетентный человек, который будет выполнять задачи от имени Республики Татарстан на той территории которая нам определена», – сказал Минниханов.

Президент Татарстана уточнил, что оказать содействие в восстановлении разрушенного города придется в том числе и депутатам республики.

«Я обращаюсь к депутатам. Нам всем, и Правительству, и депутатскому корпусу, - нужно включаться. Мы закреплены как республика за эту территорию, мы будем выезжать, в том числе и депутаты, будем оказывать поддержку», - подчеркнул Минниханов.

Татарстан начал поставку в Лисичанск строительных материалов и техники

Подразделения народной милиции ЛНР при поддержке ВС РФ освободили Лисичанск 3 июля. Он стал последним крупным городом республики, который удерживали украинские войска. Город был атакован союзными силами с нескольких сторон, и укронацисты поспешили отступить к Северску, опасаясь окружения. Жестоких боев, как в Мариуполе, Волновахе и Попасной, в Лисичанске не было, город намеренно разрушался украинскими войсками. Они привели в негодность котельные и насосные станции, снабжающие город питьевой водой. Повредили системы газоснабжения. Взорвали здание местной администрации и православный храм, поскольку он относился к Московскому патриархату.

Андрей Скорый: «Специалисты из Татарстана уже приехали обследовать город, фронт работ мы определили» Фото: lis.gov.ua

Как ранее сообщил врио мэра Лисичанска Андрей Скорый, специалисты из Татарстана помогут восстановить жилую инфраструктуру города, пострадавшего от действий украинской армии.

«Специалисты из Татарстана уже приехали обследовать город, фронт работ мы определили. <...> Я думаю, они быстро включатся в работу, будут помогать в восстановлении инфраструктуры. Может, предприятия будем совместно запускать, потому что подпитка городу нужна – градообразующие предприятия. Россия нам очень помогает», – сказал врио мэра в беседе с корреспондентом ТАСС.

По словам Скорого, город сильно пострадал в последние дни оккупации, когда украинские войска централизованно разрушали административные здания и инженерные коммуникации. Кроме того, Лисичанск оказался в транспортной блокаде.

«Четыре моста взорваны только по Северскому Донцу, один мост взорван в городе, еще один мост, который идет на НПЗ, тоже взорван. При въезде в город есть дорога, которая идет в Горский, подорван мост. Если ехать дальше на Луганск, это на Золотое, – тоже подорван. По дороге, которая идет на Луганск, тоже взорваны мосты», – перечислил Скорый.

По словам врио мэра, Татарстан уже оказывает помощь в восстановлении городского хозяйства, поставляются стройматериалы и техника. «Мы уже запустили автобусы, ходят у нас, возим людей. Татарстан привез нам пять автобусов, Луганск передал нам пять автобусов — все вышли на маршруты», — сказал Скорый.

Обладая значительными компетенциями в строительстве и модернизации нефтеперерабатывающих заводов, компания «Татнефть» могла бы принять участие в восстановлении Лисичанского НПЗ Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Лисичанский нефтеперерабатывающий завод был вторым по мощности НПЗ Украины

Врио мэра подчеркнул, что надеется на помощь Татарстана в восстановлении градообразующих предприятий. Несмотря на небольшие размеры города, в Лисичанске размещен ряд крупных производств, в том числе Лисичанский нефтеперерабатывающий завод, стекольный завод «Пролетарий», содовый завод «Лиссода», Лисичанский машиностроительный завод. Являясь крупным промышленным центром, Татарстан располагает специалистами, способными запустить эти производства и обеспечить рабочие места.

Лисичанский нефтеперерабатывающий завод был вторым по мощности НПЗ Украины. Производственная мощность предприятия составляла около 7 млн тонн нефти в год, что сопоставимо с первой очередью «ТАНЕКО».

До событий 2014 года, когда Луганская народная республика объявила независимость, Лисичанский НПЗ входил в структуру «Роснефти». Во время боевых действий 2014 года он был поврежден и впоследствии законсервирован. В период освобождения Лисичанска предприятие не пострадало, если не считать резервуарных парков, которые использовались ВСУ для складирования топлива.

Обладая значительными компетенциями в строительстве и модернизации нефтеперерабатывающих заводов, компания «Татнефть» могла бы принять участие в восстановлении Лисичанского НПЗ. Это предприятие было единственным на Украине центром переработки нефти, имевшим целых три входящих магистральных нефтепровода, а также железнодорожную ветку. Если завод восстановить, то он может полностью беспечивать нефтепродуктами не только Донбасс, но и освобожденные территории Украины.

Комментируя перспективы запуска предприятий Лисичанска при помощи татарстанских специалистов, блогер Альберт Бикбов отметил, что эти усилия будут очевидно поддержаны жителями Лисичанска.

«Город небольшой, компактный. Население – около 100 тыс. человек, почти как у Зеленодольска. По национальному составу в городе больше украинцев (70%), русских тоже немало – 28%. По политическим предпочтениям лисичане ориентированы больше на взгляды Восточной Украины. Так, на президентских выборах 2004 года город голосовал за Януковича (92,51%). Это означает, что движения саботажа и сопротивления не ожидается», – отметил Бикбов в своем телеграм-канале.