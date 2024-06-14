Евгений Варакин вернулся из ЛНР, он возглавит Верхнеуслонский район Татарстана

Евгений Варакин

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Сегодня стало известно, что Евгений Варакин возвращается из ЛНР, он возглавит Верхнеуслонский район Татарстана. До официального назначения на должность он будет исполняющим обязанности главы района. Об этом сегодня Раис Татарстана сообщил на заседании в республиканском Кабинете Министров.

Прежний глава района Марат Зиатдинов переходит на работу в Госкомитет по закупкам.

В течение последних двух лет Евгений Варакин курировал процесс восстановление Татарстаном прифронтовых городов Лисичанска и Рубежного. Под его руководством шли активные восстановительные работы систем водоснабжения, отопления, в дома многих лисичан вернулось электричество.

Сегодня Раис Татарстана Рустам Минниханов наградил Евгения Варакина орденом «Дуслык». Рустам Минниханов поблагодарил Варакина за работу, отметив ее высокую организацию. В ближайшее время будет определена кандидатура нового куратора.