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На главную ТИ-Спорт 23 июля 2026 13:50

Артем Чистяков рассудит «Рубин» и «Краснодар» в первом туре РПЛ

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Артем Чистяков рассудит «Рубин» и «Краснодар» в первом туре РПЛ
Фото: ©Салават Камалетдинов/"Татар-информ"

Российский футбольный союз утвердил судейские назначения на матчи стартового тура РПЛ. Центральная встреча воскресенья между казанским «Рубином» и «Краснодаром» на «Ак Барс Арене» 26 июля доверена бригаде во главе с Артемом Чистяковым.

Помогать главному арбитру будут лайнсмены Андрей Образко и Алексей Ширяев. Резервным судьей назначен Михаил Черемных. За систему видеопомощи арбитрам (ВАР) отвечает Василий Казарцев, его ассистентом станет Сергей Чебан. Инспектором матча назначен Сергей Лапочкин.

Статистика Чистякова в РПЛ говорит о сдержанном, но последовательном стиле судейства. В последних десяти матчах чемпионата он показал 35 желтых карточек (в среднем 3,5 за игру) и 2 красные, а также назначил 4 пенальти (0,4 за матч).

#рубин казань #футбол #Казань #ак барс арена
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