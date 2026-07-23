Артем Чистяков рассудит «Рубин» и «Краснодар» в первом туре РПЛ

Фото: ©Салават Камалетдинов/"Татар-информ"

Российский футбольный союз утвердил судейские назначения на матчи стартового тура РПЛ. Центральная встреча воскресенья между казанским «Рубином» и «Краснодаром» на «Ак Барс Арене» 26 июля доверена бригаде во главе с Артемом Чистяковым.

Помогать главному арбитру будут лайнсмены Андрей Образко и Алексей Ширяев. Резервным судьей назначен Михаил Черемных. За систему видеопомощи арбитрам (ВАР) отвечает Василий Казарцев, его ассистентом станет Сергей Чебан. Инспектором матча назначен Сергей Лапочкин.

Статистика Чистякова в РПЛ говорит о сдержанном, но последовательном стиле судейства. В последних десяти матчах чемпионата он показал 35 желтых карточек (в среднем 3,5 за игру) и 2 красные, а также назначил 4 пенальти (0,4 за матч).