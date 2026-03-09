«Рубин» огорчил «Краснодар»: «быки» капитулировали перед морозами и дружиной Артиги

«Рубин» добыл сенсационную победу над «Краснодаром» в матче 20 тура РПЛ. Подопечные Франка Артиги одолели «быков» со счетом 2:1. С какими трудностями столкнулись обе команды и как прокомментировал дебютный триумф испанский наставник казанцев – в репортаже «ТИ-Спорта».





Фото: rubin-kazan.ru

Мороз в Казани оказался на руку футболистам «Рубина»

Международный женский день сопровождался в Казани лютыми морозами. По иронии судьбы, второй официальный матч Франка Артиги на посту главного тренера «Рубина» снова пришелся на экстремальные погодные условия. Неделю назад казанцы играли против «Динамо» в заснеженном Каспийске. Вчера условия для футбола в столице Татарстана были ничуть не лучше – «минус» пятнадцать на момент стартового свистка.

«Краснодар» еще в пятницу оповестил о нежелании играть при таких катаклизмах. И понять «быков» можно, в мороз футбол приобретает все больше борьбы, качественную игру показывать очень сложно, к тому же теплолюбивым латиноамериканцам, коих в «Краснодаре» огромное количество. Да и риск получить случайную травму в такую погоду возрастает, непрогретое тело может дать сбой в любую минуту.

Состояние газона на «Ак Барс Арене» до начала встречи было приемлемым. Конечно, в «минус» пятнадцать даже подогреваемое поле не может быть застрахованным от легкого покрытия наледями. Но все равно – по картинке это было лучше, по сравнению с полем в Каспийске.

Футболисты вышли на построение в полной экипировке. Оба вратаря надели на матч шапки, а Станислав Агкацев вообще играл в куртке, на которую поверх натянул клубную джерси. Лишь главный арбитр встречи Сергей Карасев как ни в чем не бывало вышел в тоненькой футболке и обычных шортах. Суровые казанские морозы опытному судье были ни по чем.

По большому счету, интрига в матче содержала в себе лишь один главный вопрос – кто быстрее адаптируется к тяжелым погодным условиям. И им оказался «Рубин». Да, с немалым браком, но казанцы играли по тем канонам, которые были заложены на сборах в Турции. Даже в отсутствие Иву, Даку и Шабанхаджая мяч у хозяев ходил неплохо. Раз за разом казанцы продвигались к воротам Станислава Агкацева. Футбол «Краснодара» был наполнен сумбуром, за первые двадцать минут гости ни разу не подошли к штрафной «Рубина».

«Быки» выглядели инертно, хотя мотивации победить в Казани у них было предостаточно. За несколько часов до матча в столице Татарстана в Оренбурге «Зенит» потерял очки, проиграв коллективу Ильдара Ахметзянова со счетом 2:1. Триумф над «Рубином» позволил бы оторваться подопечным Мурада Мусаева на четыре очка в таблице. Но у казанцев были свои планы на этот мяч.

Матч имени Назми Грипши

От пришедшего в феврале в команду Франка Артиги полузащитника Назми Грипши ждали лидерства в нападении. И в отсутствие главных звезд албанец проявил себя блестяще. Счет в матче открыл именно он. Воспользовавшись ошибкой Тормены в середине поля, Грипши протащил мяч до штрафной «Краснодара», а потом классно на замахе убрал Косту, прошив Агкацева в ближнем бою. Свой первый гол за «Рубин» полузащитник отпраздновал эмоционально, собрав вокруг себя обезумевших от радости партнеров.

«Прежде чем подписывать новичка, мне всегда хочется узнать его как личность, какой у него характер. Познакомившись с Грипши я увидел желание играть за Рубин, увидел характер и харизму. надеюсь, для него это только начало. И вся команда предстанет в новом свете и будет становиться только сильнее» – прокомментировал выступление Грипши Франк Артига в беседе с корреспондентом «ТИ-Спорта».

Албанец по окончании встречи был справедливо признан самым ценным игроком матча. Ведь вчера Грипши не только забил сам, с его подачи случилась вторая голевая атака «Рубина». После неудачной скидки от одного из игроков «Краснодара» мяч в сетку заколотил головой защитник Константин Нижегородов. Для 23-летнего футболиста этот гол стал первым за «Рубин» в РПЛ. Нижегородов выступает за казанский клуб с 2021 года. Но именно в последний год ощущается приличный прогресс защитника. Нижегородов серьезно добавил в игре в обороне, и сейчас воспринимается одним из самых перспективных игроков РПЛ на своей позиции.

«Вся команда провела великолепный матч»

«Рубин» сыграл вчера с характером, огромной самоотдачей, о чем тоже точно отметил Франк Артига в разговоре с журналистами.

«Нужно выделить всю команду. Если бы вся команда не провела великолепный матч – мы бы не победили. Вся команда провела великолепный матч», – сказал наставник казанцев.

Досаду «Краснодара», безусловно, понять можно. И Мурад Мусаев на пресс-конференции признал, что в минувший вечер у его подопечных не получилось внятной игры. И футболисты «Краснодара» хмуро отказывались от общения с прессой, понимая, что, возможно, в иных погодных условиях проявили себя куда бы лучше.

Но в равных обстоятельствах были обе команды, и «Рубин» в футбольном плане был просто сильнее. На двоих команды только за первый тайм сфолили 25 раз. «Краснодар» усилиями Кордобы пытался продавливать линию оборону хозяев, но казанцы сыграли очень дисциплинированно. Гостей хватило лишь на один мяч в концовке встречи.

В преддверии матча с «Локомотивом» на следующей неделе у «Рубина» достаточно поводов для оптимизма. Артиге удалось даже в ограниченном составе на фоне обилия травм ведущих футболистов показать достойный по качеству футбол. Впрочем, перед началом встречи главный тренер «Рубина» столкнулся с небольшим бытовым коллапсом, от которого не ждал ничего хорошего.

«Сегодня напротив моей комнаты, незадолго до начала матча, лопнула труба. И был залит весь коридор. Я сказал сам себе, что это признак того, что фортуна повернется ко мне другой стороной. Это что-то значит! (улыбается)», – рассказал Артига.

Сумеет ли «Рубин» также уверенно сыграть против середняков РПЛ, как с «Краснодаром»?

Судьба благоволила «Рубину» вчера. Проиграй испанец две из двух игр на старте весенней части сезона, казанцы могли оказаться в эмоциональной яме. Но сейчас у Артиги явно упал груз с плеч. Таким футболом «Рубин» снял с себя пусть и не полностью, но значительную часть давления.

Остается понять, сумеют ли казанцы пронести стабильность в играх не только против топ-клубов РПЛ, но и середняков чемпионата. Ведь даже будучи наставником в «Химках» Артиге удавалось огорчать «Зенит» и другие грандов России. Но вот с менее именитыми соперниками его футболисты теряли очки. Посмотрим, как будут складываться дела у испанца в «Рубине».

Но повторимся, игра против «Краснодара» оставила очень приятное впечатление как у руководства клуба, так и болельщиков, которые вчера сумели-таки добраться до «Ак Барс Арены».