«Враг зомбирован, у них цель прийти сюда»: истории бойцов из Татарстана на СВО

Фото: предоставлено Алиной Камалиевой

«Они бы все равно к нам сюда пришли»

Военнослужащий из Высокогорского района с позывным Расл нисколько не сомневается в том, что спецоперацию нужно было начинать.

«СВО была нужна. Они бы все равно к нам сюда пришли. Что бы здесь творилось... Не все это понимают. Мы туда пришли и сдержали их», — поделился своим видением Расл.

После окончания школы он два года служил в Смоленске в войсках противовоздушной обороны. Потом женился, работал водителем. В 2022 году мужчина решил отправиться на передовую. После месяца обучения высокогорец попал «за ленточку».

За свою службу Расл повидал многое. Но самое тяжелое – это вытаскивать раненых, когда каждая секунда на счету. «Под обстрелами тяжело, а времени нет ждать. Ну приходится на удаче, на молитвах. Лишь бы не попало, а бросать тоже нельзя», — говорит он.

Бойцу вместе с товарищем пришлось вытаскивать раненого сослуживца прямо во время обстрелов. Им пришлось его тащить на себе полтора километра. «Кассета там ноги прошила. На месте оказали помощь. На улице темно было. Тащили, а враги обстреливали. Самое главное, вытащили. Его потом увезли на БМП», – сказал военнослужащий.

Однажды Расл с боевым товарищем вдвоем стоял на позиции в нескольких метрах напротив украинцев, начался обстрел. Бойцы вдвоем противостояли 30 противникам.

«Два часа нас обстреливали, прямо наш блиндаж. Блиндаж выдержал, что самое интересное. Три наката с дорог было. И противотанковыми минами закидывали. Два часа. Ну, мы думали, всё. Выйти в этот момент невозможно было», – вспоминает военный.

Несмотря на казалось бы безвыходную ситуацию, бойцы смогли выстоять, удержать позицию и выжить благодаря боевым товарищам, которые были недалеко. Они начали сбивать дроны, чтобы те не смогли сбросить взрывчатое вещество.

Случались у бойца и курьезные случаи в зоне боевых действий. «Под вечер уже темнеть начинало, человек идет в какой-то форме, в нашей – не нашей, непонятно. И спокойно идет. Этим человеком оказался заблудившийся вэсэушник. Подошел спросить, как пройти в определенное место. Наши бойцы сразу поняли, что к чему. Подошли к нему, автомат отобрали. Вот тебе, говорят, сюда, тебе к нам. Так забрали его», — рассказал боец.

Фото: предоставлено Алиной Камалиевой

По его мнению, в целом очень много лжи и недостоверной информации по отношению к российским солдатам и народу.

«У противника глаза горят: надо уничтожать, надо уничтожать. Если бы мы туда не пришли, они бы сюда сами пришли. А что они делают с населением, мы видели. Людей семьями, просто семьями выкашивали, им неважно — ребенок, взрослый, дед, бабушка. Они настолько зомбированы, у них цель прийти сюда», — рассказывает боец.

«У нас есть какое-то сочувствие внутри. Например, противник попадает в плен, его допрашивают, но кормят, помыться дают. Они очень сильно удивляются», — добавляет Расл.

Сейчас военнослужащий в краткосрочном отпуске. Он проводит время с любимой семьей и уже скоро уедет в зону боевых действий.

Фото: предоставлено Надеждой Багаутдиновой

«Мною движет любовь к Родине и потому что враг сейчас на нашей территории»

Житель Камских Полян, боевой офицер, решил снова отправиться в зону проведения специальной военной операции. Восстановившись после ранения и привыкнув к протезу на ноге, боец Дмитрий с позывным Дед готовится продолжить свой боевой путь.

Дмитрий сейчас служит в Нижнекамском военкомате, работает с кандидатами на контрактную службу: напутствует их и консультирует. Сам будучи ветераном, знает, что сказать бойцам в дорогу.

«Ему (контрактнику, — прим. Т-и) рассказываешь, что нужно взять с собой, как распознать дрон, рядом или нет, и как укрытие найти», – сообщил Дмитрий.

Пока работать в кабинете ему приходится из-за ранения. Летом 2023 года при выполнении боевого задания он наступил на мину-лепесток. Врачам пришлось ампутировать ему часть стопы, лечение заняло полгода. Дмитрию установили протез, привыкание к которому давалось непросто. Помогли тренировки карате и поддержка родных и близких людей.

Будучи кадровым военным, на спецоперации Дмитрий оказался с первых дней. Командовал минометным расчетом. Полтора года его подразделение выполняло боевые задачи. В ходе одного из боев совершил подвиг, за который получил медаль «За отвагу».

«Я подогнал свою боевую машину и эвакуировал четырех раненых бойцов», — объяснил Дмитрий.

Фото: предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Сейчас, стоя уверено на обеих ногах, Дмитрий уверен, что может снова вернутся на передовую, и уже готовится к отправке. «Мною движет любовь к Родине и то, что враг сейчас на нашей территории. И если человек нашел себя, хочет быть военным, это у него не отнять, независимо от того, в каком он состоянии», — убежден военнослужащий.

В конце июля Дмитрий сыграл свадьбу, но даже это не остановило его от решения вернуться к своим боевым товарищам. Супруга, как и родители, отнеслась с пониманием к его решению.

Фото: из личного архива бойца

«После СВО намерен работать в родном селе»

Глава Кайбицкого района Альберт Рахматуллин встретился с военнослужащим Александром Таракановым. Уроженец села Молькеево вернулся из зоны специальной военной операции в краткосрочный отпуск. Первым делом Александр высказал слова благодарности руководителю района.

«Когда вы были директором агрофирмы „Кубня“, я часто приезжал к отцу, работавшему механизатором. Позже работал там и сам. Вы тогда заметили, что я люблю технику, посоветовали получить водительские права, остаться на родине. „Молодец, дело спорится в твоих руках“, – говорили вы, хлопая меня по плечу. Возможно, эти слова повлияли и на то, что сейчас у меня есть документы, дающие право управлять всеми видами техники. С 2018 года я в рядах Вооруженных Сил России: ушел в армию, по окончании военной службы остался служить по контракту. После начала спецоперации вновь подписал контракт», — поделился боец.

Александр Тараканов рассказал, что после окончания школы он поступил в Канашский техникум, а затем — на заочное отделение в казанский вуз. По достижении 18 лет был призван в армию, служил в столице Удмуртии — Ижевске, по окончании срока военной службы остался там, заключив контракт на три года.

Через полтора года его перевели в воинскую часть в городе Чите. Когда началась спецоперация, кайбичанин, заключив контракт во второй раз, отправился на передовую. Волевой, физически крепкий юноша служит на СВО, являясь образцом храбрости. Об этом свидетельствует грамота, подписанная командиром воинской части, и характеристика бойца.

«Младший сержант Александр Тараканов <...> принимал непосредственное участие в боевых действиях на территории ЛНР, ДНР и Украины. При выполнении боевых и специальных задач проявил себя с лучшей стороны, мужественно и стойко выполняя их. За короткий срок завоевал авторитет у сослуживцев. Хорошо знает и руководствуется Уставом Вооруженных Сил РФ», — говорится в документе.

Фото: из личного архива бойца

За образцовое исполнение служебных обязанностей военный награжден Благодарственным письмом командира части.

«После СВО намерен работать в родном селе», — рассказал он о своих планах. Альберт Рахматуллин заверил, что поддержит бойца, который хочет открыть свое дело на селе.

Таракановы снова отправились в путь. Они решили сами отвезти сына в зону спецоперации. Как всегда, с целой машиной груза.

Как признаются родители, они готовы на все ради Родины, ради детей. Халима Тараканова работает продавцом магазина в селе Молькееве, она сама едет за рулем. Рядом — муж Василий. Это уже их четвертая поездка в зону спецоперации. Дважды отвозили машину. Среди боевых друзей сына много православных и мусульман, поэтому взяли и халяльную еду. В большом количестве заготовили рулеты из конины, баранины и другие продукты, а также теплые вещи.

Со 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.