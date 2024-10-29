«Мы сильнее противника духом, мужеством, отвагой»: истории бойцов из зоны СВО

Фото: из личного архива бойца

«Здесь без взаимовыручки никак»

40-летний житель Мензелинска Виталий служит на передовой с 2022 года и впервые взял отпуск этой осенью. О том, что едет домой, родным он не сказал — хотел сделать сюрприз.

«Супруга лежала в больнице, и первым делом я навестил ее. Подошел к ней сзади и закрыл глаза. Когда она меня увидела, то дар речи потеряла», — улыбается боец.

Виталий служит на Донецком направлении. В его обязанности входит оказание первой медицинской помощи раненым бойцам на передовой. Рискуя собственной жизнью, он вытаскивает раненых. Если необходимо, оказывает первую медицинскую помощь.

«В условиях боевых действий оказание первой медицинской помощи становится первоочередной задачей. Перевязка, наложение жгутов и проведение инъекций — это важные процедуры, которые могут спасти жизнь. Именно поэтому каждый военнослужащий должен быть обучен навыкам оказания первой помощи. Затем ребят мы отправляем на базу, где им профессиональные врачи оказывают необходимую помощь», — пояснил Виталий.

Несмотря на трудности, он верит в единство и мужество своей команды, где служат ребята из разных городов республики.

«Мы сильнее противника духом, мужеством, отвагой. Независимо от национальности мы здесь все как единое целое. Здесь без взаимовыручки никак», — убежден боец.

Виталий ценит поддержку жителей Мензелинского района, волонтеров, предоставляющих гуманитарную помощь.

«Мы живем в блиндажах, которые сами обустроили. Навели там красоту. Очень тепло, уютно. Три раза в день нас кормят, с этим проблем нет. Хочу поблагодарить всех жителей Мензелинского района за гуманитарную помощь, волонтерам отдельное спасибо за вкусные домашние супы», — поблагодарил боец.

В будущем солдат планирует приобрести собственный дом, чтобы обеспечить своим детям здоровую и комфортную жизнь. С недавнего времени его семья пополнилась — у него родился внук.

«Я очень скучаю по своей семье, детям, родителям. В кармашке я всегда ношу с собой их фотографии. Это помогает мне вдали от родного дома чувствовать связь с родными и близкими», — признался он.

Самая главная мечта мензелинца — скорейшее завершение конфликта. Когда все ребята смогут вернуться к своим семьям, где их с нетерпением ждут.

Фото: предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

«Русский мир с фашизмом не уживется никогда»

В Набережных Челнах в школе № 1 ученики встретились с участником спецоперации. Военнослужащий с позывным Серьга находится в краткосрочном отпуске. Он нашел время прийти в образовательное учреждение, где учился сам, а сейчас знания получают его дети.

Мужчина рассказал, что 1 июля прошлого года подписал контракт с Минобороны России. По его убеждению, нужно останавливать противника, ведь они бьют и по гражданским объектам – недавно обстреляли госпиталь. К счастью, обошлось без жертв. Но несколько мирных жителей получили ранения. Первую медпомощь им оказали военнослужащие, которые вели патруль.

«Парня точно спасли. У него ранение осколком было в ногу, повреждена бедренная артерия. При таком ранении в течение 30 секунд вся кровь вытекает из организма человека. За 30 секунд, если не сделаешь жгут — поздно. И вот наш товарищ из Бугульмы перевязал, спас», — рассказал Серьга.

Фото: предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Военнослужащий уверен, победа непременно будет за Россией.

«Победа, безусловно, будет за нами. Даже по-другому быть не может. Русский мир с фашизмом не уживется никогда», — убежден боец.

Его возвращения ждут двое детей и жена. Кстати, когда мужчина уходил на передовую, то об этом знала лишь супруга. Дочери и сыну он сказал, что едет в командировку. Сейчас сын Борис считает своего папу Героем. «Благодаря им всем мы живем под мирным небом над головой, учимся в школе, получаем хорошие оценки», — рассуждает сын военнослужащего.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Супруга военнослужащего также рассказала, что гордится мужем. По словам Надежды, она не отговаривала мужа. Если он решил, то будет твердо стоять на своем. В данном случае — защищать Родину. Она его поддержала.

«Стараюсь себя чем-то занимать, чтобы всегда в движении быть, чтобы меньше думать о плохом. Когда на связь выходит — мне спокойнее. А поначалу было неделю-две молчал, очень было тяжело ждать звонка, все время на телефоне», — рассказала супруга военнослужащего Надежда.

Белая кошка на руках – символ взвода Фото: из личного архива бойца

«Верю в победу и мощь России»

Житель Буинска Игорь Тимин – командир взвода минометной батареи. После очередной трехмесячной командировки (так он называет поездку в зону СВО) он приехал в отпуск к родителям, жене и ребенку.

Игорь Тимин — выпускник городской школы имени Р.З. Сагдеева. С детства мечтал стать военным, увлекался военной техникой. Поэтому поступил в Михайловскую военную артиллерийскую академию Санкт-Петербурга. В 2020 году окончил учебное заведение и отправился на службу в Московскую область, в войска Росгвардии. Был назначен командиром огневого взвода.

Старший лейтенант обучал военнослужащих, проходящих срочную службу, обращению с оружием. В сентябре 2022 года стало известно, что взвод, в котором он служил, будет направлен в командировку в зону СВО. Офицеру сказали, что туда он прибудет в качестве командира взвода минометной батареи. В зоне СВО в первую же ночь враг открыл по ним огонь. К счастью, обошлось без потерь.

Фото: из личного архива бойца

Игорь говорит, что современные беспилотники очень опасны. Взвод под его командованием ведет артиллерийскую поддержку разведывательных мероприятий.

Совместно со спецназом Игорь несколько раз бывал на передовой. За героизм был награжден медалью «За боевое содружество». Сейчас взвод под командованием Игоря Тимина занимается обеспечением режима военного положения в населенных пунктах.

Оценивая ситуацию в стране, офицер старается отвечать на все вопросы кратко, без уточнений. «Верю в победу и мощь России», — сказал Игорь Тимин.