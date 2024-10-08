«Ты понимаешь, куда ты идешь?»: 4 истории женщин, которые ушли служить на СВО

Фото: предоставлено Надеждой Багаутдиновой

«Мы сказали: либо вместе, либо никак»

Две женщины – медицинских работника из Удмуртии подписали контракты на службу в зоне специальной военной операции в Нижнекамске.

Фельдшер Александра и врач-травматолог Ольга дружат много лет. Они долго думали о возможности записаться в Российскую армию, но окончательно, по их словам, приняли решение после начала боевых действий в Курской области.

«Хотела я вообще изначально, давно хотела. Просто, видимо, решение не созревало, а тут созрело окончательно, и решила поехать», — рассказала Александра.

Фото: предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Александра окончила Нижнекамский медколледж с красным дипломом в 2001 году, много лет трудилась в больнице. Во время пандемии коронавируса одной из первых вызвалась работать в госпитале. В прошлом году переехала к подруге в Удмуртию. Теперь в ее жизни новый поворот — она решила заключить контракт с Министерством обороны.

«Вообще — исполняется моя детская мечта. В детстве я мечтала быть военным врачом. Сейчас не совсем врачом, конечно, но все-таки военный медик», — поделилась контрактница.

43-летней Александре присвоено звание прапорщика. Предстоящая служба – это, прежде всего, бесценный опыт, а меры поддержки в виде региональных выплат — приятный бонус, пояснила она. «У меня ипотека, я с этой выплатой смогу закрыть ее полностью», — рассказала медик о планах.

Женщина уже побывала в центре «Гуманитарка. Татарстан», где получила необходимые вещи. «Классно, на самом деле. Очень хорошая поддержка, там необходимые вещи есть. Там и носочки, и футболки, ножи, спальный мешок. Это очень нужно», — сказала медик.

Фото: предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Возможно, одна на такой шаг Александра бы не решилась, если бы не было ее верной подруги Ольги, которая очень похожа на нее по характеру. Обсуждая ситуацию в Курске, они в унисон предложили друг другу заключить контракт с Минобороны. Ольга — врач-травматолог со стажем более 17 лет. О своем решении она сначала сообщила маме, а потом уже сыну и дочке. Родные полностью поддержали ее.

«Здесь, конечно, меры поддержки намного лучше, чем в других республиках. Естественно, они будут потрачены на образование моих детей. Дети — это наше будущее. Хороший соцпакет для детей. Учитывать надо и плюсы при поступлении. И медпомощь идет детям СВО и родителям вне очереди. Это ж тоже немаловажный фактор. Соцподдержка хорошая тоже», — заметила врач.

Фото: предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Ольга и Александра трудностей не боятся. Тем более оказывать медпомощь российским военным они будут вместе.

«Это первое и основное условие. Предлагали варианты порознь. Но это основное условие. Мы сказали – либо вместе, либо никак. Мы многие годы идем вместе», — отметила Ольга.

Александре предстоит важный разговор с родными, потому что пока о том, что она подписала контракт, знает только сестра. Верные подруги, которые теперь стали еще и боевыми товарищами, совсем скоро отправятся в зону СВО.

«Если каждый сейчас скажет: „Зачем нам это надо?“, то что будет тогда?»

Чтобы подписать контракт с Министерством обороны РФ, Татьяна приехала в Пестречинский район Татарстана из другого региона. Девушка пояснила, почему решила отправиться в зону спецоперации. «Мы не выбираем, в какое время рождаться, время выбирает нас. Сейчас время быть сильными и встать на защиту Родины», — убеждена она.

Фото: предоставлено Ольгой Шамсутдиновой

Татьяна проживает в регионе, где далеко не так спокойно, как в Татарстане. Время от времени слышны грохот взрывов и звуки стрельбы, звучат сирены воздушной тревоги.

«На самом деле, страшно, когда это происходит на твоей земле. Ты уже не можешь больше оставаться в стороне и делать вид, что тебя это не касается. Я долго думала, прежде чем подписать контракт. Когда уже объявила о своем решении, услышала очень много вопросов от своих друзей и знакомых <...>: „Зачем ты туда идешь? Ты понимаешь, куда ты идешь?“ Это убеждало меня в моей правоте, я задумалась, если каждый сейчас скажет: „Зачем это нам надо?“, то что будет тогда?» — задала риторический вопрос девушка.

Брат Татьяны участвовал в специальной военной операции и погиб, его похоронили в мае этого года. Это стало тем переломным событием, после которого она решила отправиться на СВО.

«Я общалась с некоторыми сослуживцами брата, понимаю, что там будет тяжело. Но думаю, что буду полезнее там, чем здесь», — заявила Татьяна. В последнее время она работала мобистом — была ответственна за организацию мобилизационной работы.

Родители поддержали дочь. Отец Татьяны — десантник, военный в отставке, остался в армии после срочной службы, служил в Германии, застал Афганистан. Он с особым волнением следит за событиями, которые сейчас происходят.

«Он меня поддержал. Было бы очень странно, если бы он задавал вопросы „как?“, „почему?“ и „зачем?“. Понятия Родины, родной земли, защиты Родины в нашей семье никогда не были пустыми словами. А мама всегда привыкла нас поддерживать, она понимает, что если мы решили, то отговорить уже не получится», — рассказала контрактница.

Помимо прочего, их семья активно занималась оказанием помощи как военным, так и мирным жителям.

Фото: предоставлено Ольгой Шамсутдиновой

«Я люблю путешествовать, бывать в разных городах. Казань для меня теперь еще одно красивейшее место в нашей стране. Когда мне сказали, что Пестрецы — это село, я удивилась. Село с кинотеатром, ледовым дворцом, бассейном, такими дорогами — это круто», — отметила Татьяна.

Через несколько дней она уже окажется «за ленточкой».

«Конечно, страшно. Если кто-то перед отправлением на СВО говорит вам, что ему не страшно, он либо врет, либо не понимает, куда идет», — призналась девушка. Впрочем, пока она придумала себе отговорку. Если теперь кто-нибудь спрашивает о причинах ее поступка, она отвечает: «Военная форма красиво подчеркнет цвет моих глаз».

«Бойцы говорят, что я сияю, как лучик солнца, поэтому и позывной дали Мотылек»

Язиля Митрофанова — 28-летняя жительница поселка Аксубаево. Девушка заключила свой первый контракт через Российский университет спецназа, а через полгода — второй с батальоном «Север-Ахмат». Теперь она военнослужащая с позывным Мотылек.

Путь Мотылька в зону СВО начался с желания помогать и спасать жизни. Сострадание и милосердие всегда были у Язили в крови, поэтому после школы она выбрала профессию медика и поступила в Нижнекамский медицинский колледж. Однако семейные обстоятельства заставили ее прервать обучение и вернуться в район, где она устроилась санитаркой в Аксубаевскую ЦРБ и проработала там почти два года.

«Когда началась спецоперация, стало тревожно. В сердце появилось желание записаться в добровольцы. Я обзвонила все ведомства, чтобы поехать спасать ребят, но тогда призывали только мужчин. Прочитала, что в Чеченской Республике набирают женский батальон, позвонила и попала в Чечню», — вспоминает Язиля.

Фото: aksubayevo.ru

Первый контракт был краткосрочным, всего три месяца. Полгода после него Язиля работала на скорой в Чеченской Республике и получила диплом об окончании колледжа.

«У меня был очень близкий человек, военный, служил в ВДВ. Мы мечтали пожениться. Он тоже был призван на СВО, часто созванивались, он рассказывал об обстановке, как освобождали города и села. Его не стало в январе 2023 года. Второй порыв заключить контракт — это потеря близкого человека. Контракт заключила в августе 2023 года на три года», — делится Язиля.

Задача военной медсестры — оказывать первую медицинскую помощь в полевом госпитале, а при необходимости выдвигаться на передовую и помогать фельдшерам. Самым важным умением на войне она считает самообладание.

Язиля признается, что старается воспитать в себе это качество — без эмоций, машинально выполнять все необходимые манипуляции, чтобы спасти солдата. Но не всегда это удается.

«Очень тяжело, когда знаешь человека, разговаривали перед боем, а через пару часов он погибает. Ты улыбаешься раненым, приободряешь их. Бойцы говорят, что я сияю, как лучик солнца, поэтому и позывной дали Мотылек», — рассказала Язиля.

Язиля поделилась, что самым тяжелым периодом для нее было взятие Херсона, когда несколько суток приходилось работать на пределе возможностей. Ей довелось ассистировать военному врачу из Севастополя. Это было непросто как физически, так и морально: стоны, запах крови и поток раненых. Но медсестра на войне — это больше, чем просто медсестра. Даже если жизнь раненого висит на волоске, нужно сделать все возможное, чтобы спасти его. В какой-то момент Язиля почти сломалась, но, взяв себя в руки, попросила пять минут, чтобы прийти в себя.

Добровольцы имеют возможность на льготных условиях поступить в учебные заведения для получения среднего специального или высшего образования. Воспользовавшись ей, Язиля уже подала документы в медицинский вуз, чтобы стать военным хирургом.

Со 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.