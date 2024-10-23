«Мы как братья, все за Россию стоим!»: зачем иностранцы-контрактники идут на СВО

Фото: предоставлено Натальей Паниной

«Я люблю Россию!»

Гражданин Армении по имени Гнел в числе других бойцов-контрактников решил отправиться в зону специальной военной операции из Бугульмы. В свое время, будучи военнослужащим Вооруженных сил Армении, он прошел две войны.

«Я люблю Россию! Я умею воевать и хочу помочь, потому что считаю Россию и своей Родиной тоже. Мой отец всю жизнь в России работал, кормил и содержал свою семью, мы неплохо жили. И я хочу поблагодарить от себя страну. Честно говорю, что не за гражданством приехал. Я приехал помочь», — заявил он.

По словам Гнела, он в прошлом кадровый военный, прослужил 23 года. Когда началась специальная военная операция, сразу хотел отправиться в Донбасс. Тогда, согласно его рассказу, он в Москве обошел все военкоматы, но его как иностранного гражданина не взяли. Затем сказали, что есть возможность уехать на спецоперацию через Ростов-на-Дону. Там не получилось из-за отсутствия сертификата русского языка.

Фото: предоставлено Натальей Паниной

Он вернулся в Бугульму, и уже сюда ему позвонили и сказали, что он подходит для службы. Возвращаться в Ростов было далеко, и Гнел продолжил работать в Татарстане. В Бугульме вместе с товарищами он занимался дорожным строительством, в том числе на улице Гоголя, где расположен военный комиссариат.

«Пока работал, увидел информацию, что берут по контракту, подумал — вот повезло. Я шофером тогда работал и из-за руля прямиком в военкомат пошел, — с улыбкой заметил гражданин Армении. — Мой дед под Курском воевал, ранен был там. Он против фашизма воевал, мне об этом мой отец рассказывал. Я тоже против нацизма, поэтому решение принимал осознанно».

Фото: предоставлено Натальей Паниной

Военнослужащий очень хорошо разговаривает по-русски. Признался, что выучил язык благодаря передачам, которые шли по телевизору. «В школе всегда пятерки были по русскому языку, а по армянскому — тройка», — добавил Гнел.

Семья бойца пока не знает, что он подписал контракт и ушел на спецоперацию. В Армении у него остаются мать, сын-подросток и взрослая дочь.

Гнел стал уже пятым гражданином иностранного государства, который подписал контракт в военном комиссариате Бугульмы.

На торжественной отправке контрактникам пожелали хороших командиров и боевых товарищей, уважать все религии многонационального народа России, изучать современное оружие и технику, а также наказали беречь себя, чтобы вернуться к родным живыми, здоровыми и с победой.

Фото: предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

«Обещаю служить хорошо»

В Набережные Челны для подписания контракта приехал гражданин Узбекистана. Мужчина основательно подготовился: выучил русский язык, пришел в военкомат с полным перечнем документов.

30-летний Достонбек — предприниматель. В Узбекистане он занимался продажами автомобилей. Но год назад он бросил свое дело и уехал в Россию. В течение этого времени усердно учил русский язык. И теперь он готов пополнить ряды Армии Победы.

«Я приехал из Узбекистана, из города Намангана, год назад. Очень люблю Россию. Хочу получить тут гражданство, жить в России, перевезти сюда жену и троих детей. Обещаю служить хорошо. Вернусь с медалью», — уверен Достонбек.

Фото: предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Куратором Достонбека стала сотрудница управляющей компании. Мужчина обратился к ней и сказал о своем желании подписать контракт на военную службу, чтобы защищать интересы России и мирное население.

«Он пришел к нам в офис управляющей компании. Я ему объяснила, какие документы нужны. Он уже практически все принес с собой, пришел подготовленный. Он обратился в определенную организацию, где ему документы перевели на русский язык. Если это гражданин иностранного государства, то желательно, чтобы в нотариальной конторе все было переведено», — пояснила специалист по работе с населением УК «Энтузиаст» Алсу Каримова.

Достонбек также может рассчитывать на льготы. Сумма единовременной выплаты в республике составляет до 2 миллионов рублей. Она начисляется тем, кто заключит контракт на военную службу в Татарстане.

В начале военнослужащие проходят боевое слаживание. Только после этого они отправляются на передовую.

Фото: стопкадр видео

«Никто не рисковал зайти в эту лесопосадку, а твой брат зашел»

Уроженец Азербайджана, боец с позывным Молния совершил подвиг на передовой. Он в одиночку зашел в лесопосадку, где в окружении находились 16 российских солдат, и вывел бойцов без единой царапины. Обойти ловушки противника боец смог благодаря боевым курсам.

Сегодня Молния служит в штурмовой роте. А подготовку он прошел под Казанью, где инструкторы обучали его военному мастерству и тактической медицине. Туда он попал после подписания контракта.

Все наставники имели боевой опыт в зоне проведения специальной военной операции.

Молния и сам считает, что успешно провел операцию благодаря курсам: его научили, как быть незаметным для противника.

«Их отсюда (из зоны СВО, — прим. Т-и) могу поблагодарить. Рафа, Счастливчик, Зверь — очень хорошие и сильные люди. Они тоже всю войну прошли, у них свои ранения. Они многое в нас вложили, как ночные операции проводить, как надо выходить, как обороняться. Всему этому нас учили. И слабые становились сильными», — сказал Молния.

Боец: «Никто не рисковал зайти в эту лесопосадку, пацанов вывести, твой брат зашел», — Молния по телефону рассказывает близкому человеку о своих действиях.

«Наставник Рафа обучал, как стрелять, откуда, с какой позиции, чтобы не получить ранение. Почему я записался? Я смотрел, что они (враги, — прим. Т-и) творили. Они варвары. Это не по-человечески. Мы за правду стоим. А они за что стоят, я до сих пор понять не могу», — объяснил свое решение принять участие в спецоперации боец.

У Молнии уже был боевой опыт — ранее он служил в спецназе, затем на гражданке занимался бизнесом. Его позывной созвучен с именем, но оно настолько сложное, что его не все могут выговорить, смеется боец.

В новом коллективе сослуживцы приняли Молнию хорошо: «На фронте все есть: таджики, узбеки, ингуши, азербайджанцы и казаков я встречал. Все за Россию стоим. Если мы будем жить дружно в обществе — это и есть целое единство. Сегодня мы все как братья. Как наши деды воевали в 1941-1945 годах, так и мы!» — отметил боец.