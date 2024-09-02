В Татарстане выплаты контрактникам вырастут до 2 млн рублей

В Татарстане принято решение повысить единовременную выплату желающим заключить контракт - со 2 сентября она составит 2 миллиона рублей. Это одна из самых высоких выплат в стране. Беспрецедентная мера поддержки связана с желанием поддержать бойцов СВО и их семьи.

«Все мы в неоплатном долгу перед вами, ребята. Рискуя собственной жизнью, вы защищаете Отчизну и мирное будущее нашей страны», – подчеркнул Рустам Минниханов на недавней встрече с военнослужащими СВО.

Сумма, которую получат контрактники, складывается из следующих выплат:

от Татарстана – 1,3 млн рублей,

Минобороны РФ – 400 тысяч рублей,

от муниципалитетов РТ – до 300 тысяч.

В зоне СВО бойцы получают денежное довольствие – от 210 тысяч рублей в месяц.

Фото: © «Татар-информ»

Единовременная выплата положена всем, кто заключит контракт на территории Татарстана. Жителям других регионов и иностранным гражданам оплатят проезд и проживание на время оформления. Оно занимает не больше одного дня. Иностранцам и их семьям помогут получить гражданство РФ и ИНН.

У заключающего контракт в Татарстане есть возможность выбрать воинскую часть и специальность. После подписания контракта бойцы сразу же получают единовременную выплату, обмундирование, весь комплект необходимых вещей и медикаментов. Перед отправкой в зону СВО военнослужащие проходят боевое слаживание. Обучение проходит на специальных полигонах в Татарстане и Самарской области.

«Необходимо защищать наш народ, народ Донбаса и Новороссии. Военнослужащие по контракту, которые приходят и комплектуются – очень нужное дело. Время действительно трудное, стране необходимы новые герои», - отметил Герой России майор Айнур Сафиуллин, находящийся в Казани в отпуске.

Помимо финансовой помощи, контрактникам гарантируется множество республиканских и федеральных льгот. Предприятия, сотрудники которых подписывают контракт, сохраняют за ними место работы и выплачивают зарплату. Военнослужащие по контракту получают статус ветеранов боевых действий. Семьи бойцов берутся под опеку властей. Находящиеся в зоне СВО военнослужащие из Татарстана обеспечиваются всем необходимым. Еженедельно из республики на передовую отправляются гуманитарные конвои, которые везут бойцам продукты, письма родных, транспорт, маскировочные сети, рации и другие необходимые вещи.