«Деньги — это хорошо, но не самое главное в жизни»: зачем бойцы из Татарстана идут на СВО

Рамиль Гуленков: «Это не сиюминутное решение. У меня там очень много друзей, знакомых, с кем я держу связь»

Фото: предоставлено Ольгой Шамсутдиновой

«Родина — она наша, свое нужно защищать»

Бойцы-контрактники Рамиль Гуленков и Александр Одинцов рассказали, зачем подписали контракт с Минобороны на военную службу.

Рамиль Гуленков родился и вырос в селе Кощаково. «У меня было самое обычное деревенское детство. Мама работала в зверосовхозе, папа был токарем. После учебы служил в армии в Казани. В горячих точках не был. На нас, на солдатах-срочниках, в то время „тренировались“ будущие офицеры, курсанты артиллерийского училища учились отдавать приказы, командовать», — рассказывает Рамиль.

Он мог оказаться на СВО еще два года назад по частичной мобилизации. Повестка ему пришла, но в то время он лежал в больнице. Решение отправиться на передовую принял после того как поправился самостоятельно.

«Это не сиюминутное решение. У меня там очень много друзей, знакомых, с кем я держу связь. Советовался с ними, выслушал разные мнения, узнал, к чему готовиться, и понял, что нужно идти сейчас, помочь ребятам. После атаки на Курскую область, я думаю, если сегодня мы не соберемся, не объединимся, то может случиться так, что завтра туда пойдут все и по повестке. Этого нельзя допустить. Родина — она наша, свое нужно защищать», — считает Рамиль.

Супруга Кристина полностью его поддерживает. «Если он решил, это значит, что так и будет», — говорит она Фото: предоставлено Ольгой Шамсутдиновой

Супруга Кристина полностью его поддерживает. «Если он решил, это значит, что так и будет», — говорит она.

Кристина работает администратором в одной из торговых сетей, идет на повышение. Пока муж в отъезде, планирует посвятить себя работе, надеется, что именно она отвлечет ее от ненужных мыслей. «Мы всегда друг за друга горой. Если надо будет, я и туда поеду», — уверяет женщина.

Александр Одинцов приехал подписать контракт в военкомат Пестрецов из города Тольятти.

«Надо Родину защищать, я патриот. Денежное довольствие, конечно, это хорошо, но это не главное в жизни», — ответил он на вопрос, почему решил подписать контракт с Минобороны РФ и отправиться на СВО.

«После событий в Курске я тоже уже не мог остаться в стороне и решил поддержать друзей, которые там находятся», — говорит он.

Жители разных регионов выбирают для подписания контракта наш район в основном из-за быстрого оформления документов и высокого размера выплат.

Александр Одинцов приехал подписать контракт в военкомат Пестрецов из города Тольятти Фото: предоставлено Ольгой Шамсутдиновой

«Здесь меня очень хорошо встретили. Я сам родился в Екатеринбурге, проживаю в Самарской области. Нигде, куда бы я ни попадал, такого гостеприимства не встречал. Очень красивый край. В Пестрецах нас встретили, разместили в гостинице, везде сопровождают. Сейчас я в Центральной районной больнице прохожу медосмотр, все идет очень хорошо. Даже уезжать уже не хочется», — шутит он.

Вместе с ним в гостинице проживают еще несколько человек, ждут приказа об отправке. «Среди нас есть разные люди, есть совсем юные парни, те, кто уже в возрасте. У всех разная мотивация, но всех объединяет патриотизм, любовь к нашей стране», — говорит Александр.

Дома его возвращения будет ждать супруга Анна. Пока у них нет детей, но в скором времени ждут пополнения. «Она отнеслась к моему решению, как и любая женщина, с тревогой и волнением», — признается Александр.

«Никому ничего не сказал. Пошел и заключил контракт»

На днях у бойца Ильнура Иванова закончился контракт, и он вернулся в краткосрочный отпуск на малую родину. Впрочем, скоро он вновь вернется на боевые позиции. Военный рассказал, почему заключил контракт, кем работал и кто его ждет на родине.

Ильнур Иванов (справа) с другом Тагиром Фото: Гульсины Закиевой

«Я хотел помочь матери. С 14 лет работаю. Сначала работал на автомойке. После 9-го класса поступил в Арский агропромышленный колледж. В 18 лет бросил учебу и устроился на завод в Казани. В августе 2023 года заключил контракт и уехал в зону специальной военной операции. Сначала прошли обучение в полигоне. Затем — передовая. В этом году стал ефрейтором. За проявленную отвагу дважды был награжден медалью. Срок контракта вышел, вернулся в краткосрочный отпуск. Я только с передовой», — отметил он.

Ильнур Иванов из Арска. До седьмого класса учился в Арской школе №3, затем продолжил обучение в Арской школе №6. Его отец Алексей участвовал в боевых действиях в Чечне, был контужен. Он трагически погиб, когда сыну было три года. Ильнура воспитывали мама и бабушка. У него есть сестра и брат.

Бабушка Хадича, узнав, что Ильнур заключил контракт и уехал на специальную военную операцию, очень переживала. «Никому ничего не сказал. Пошел и заключил контракт. Мы узнали об этом только перед его отъездом».

Ильнур пояснил, что контракт продлевается автоматически. «Приехал на 14 дней. Снова уеду. Я уже привык. Там все свои. Правда, приходится 1-3 месяца бывать на передовой, это нелегко, но наша цель — победа», — убежден боец.

На передовой татарстанец получил позывной Суши, так как до ухода на СВО работал в суши-баре. Суши сообщил, как обстоят дела с шефской помощью. «Получаем и именные посылки, и гуманитарную помощь привозят. Спасибо организаторам этого доброго дела. Очень нужны и маскировочные сети», — поблагодарил он.

На родине Ильнура ждет девушка. Ее зовут Настя. «Она из Вятских Полян. Учится в Арском педагогическом колледже. Встречаемся уже три года», — поделился боец.

Дмитрий служил в армии во внутренних войсках МВД и там же решил подписать контракт Фото: предоставлено Алиной Камалиевой

«Боевые задачи стали выполнять с первых дней»

Дмитрий родился и вырос в Казани. Более четырех лет работал в федеральной службе. С 2012 года проходит службу в спецназе в столице РТ. Служил в армии во внутренних войсках МВД и там же решил подписать контракт. В зону боевых действий попал в 2022-м.

«В зону спецоперации мы попали по приказу. Нам сказали выполнять боевые задачи. Мы и начали выполнять их с первых дней», — начал рассказ ветеран СВО.

На передовой он служил водителем, возил боеприпасы сослуживцам прямо на передовую. В одной из боевых задач Дмитрий получил ранение и в руку, и в ногу. Нога зажила быстро, а вот рука – нет.

Фото: предоставлено Алиной Камалиевой

«При выполнении боевой задачи был прилет в технику. Техника у меня была загружена боеприпасами. Мне пришлось бежать до своих, потому что ребята были не рядом, на определенном расстоянии. Они по станции передали старшим, что есть раненые», — рассказал он.

Сослуживцы оперативно оказали первую медицинскую помощь до приезда группы эвакуации. После полевого госпиталя Диму отправили в Санкт-Петербург. Там стало понятно, что ранение серьезное. Врачам пришлось делать чистку руки. Удалили поверхностные мышцы, нервы и сухожилия. Далее уже в РКБ в Казани сказали, что постараются восстановить руку, но будет как живой протез, так как чувствительности и нервов уже нет.

«Это шаг в жизни. Это не инвалидность, это, скажем так, ограничение в каких-то определенных моментах, и все. А так выполняю все бытовые задачи. Есть, конечно, моменты, где я не могу. Жена и дети помогают. В основном старший», — говорит боец.

Дмитрию (справа) предложили участвовать в региональном Кубке фонда «Защитников Отечества» Фото: предоставлено Алиной Камалиевой

В декабре 2023 года Дмитрию предложили участвовать в региональном Кубке фонда «Защитников Отечества». Дмитрий выбрал пулевую стрельбу. Из республики поехали всего шесть человек. Уже в Уфе, где проходили соревнования, все участники занялись тренировками. «В пулевой стрельбе с поражением верхней конечности для стрелков ставят стол и пружину, которая заменяет руку», — пояснил он.

Подготовка прошла не зря. Дмитрий занял призовое второе место среди 20 участников из более чем 20 регионов.

В апреле этого года ему позвонили из Паралимпийского комитета и предложили участие в сборах Паралимпийской сборной России.

«Познакомился с ребятами, также участниками СВО, познакомился со сборной России. И у кого была инвалидность, никто себя не считал инвалидом. Все понимали, это просто ограничение на какое-то движение было», — поделился он.

Фото: предоставлено Алиной Камалиевой

Дмитрий и там, уже на федеральном уровне, в своей квалификации занял второе призовое место, хотя борьба была очень тяжелой. «Там каждое волнение, каждое колебание — это минус очки, и мы очень старались все собраться», — говорит он.

На достигнутом Дмитрий останавливаться не собирается. Впереди у него еще соревнования среди пяти кубков фонда «Защитников Отечества». Они пройдут в Олимпийской деревне в Сочи с 14 по 17 ноября.

Фото: предоставлено Алиной Камалиевой

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. (843) 221-44-52. Обратиться можно и по номеру 8 (800) 222-59-00.