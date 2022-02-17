Врач Поздняков рекомендовал снять ограничения в регионах, где 80% жителей имеют антитела

Регионы и крупные города могут снимать ограничения, связанные с коронавирусом SARS-CoV-2, если более 80% населения обладают иммунитетом к нему. Об этом заявил главврач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь» — врач-инфекционист Андрей Поздняков, передает РИА Новости.

«Если какими-то масштабными исследованиями подтверждено наличие антител у более 80% населения региона или города, то там реально можно снимать ограничения», — отметил специалист.

По данным властей Санкт-Петербурга, город достиг 100-процентного коллективного иммунитета от Covid-19 с учетом общего количества переболевших и вакцинированных. В Москве же, по информации сайта стопкоравирус.рф, коллективный иммунитет к 16 февраля достиг 59,5%.

Ранее Поздняков заметил, что вызываемое омикрон-штаммом коронавируса заболевание стало напоминать обычную респираторно-вирусную инфекцию для вакцинированных против Covid-19, но по-прежнему опасно для непривитых.

Сейчас наибольшее беспокойство у медиков по всему миру вызывает штамм B.1.1.529 со множеством мутаций, впервые обнаруженный в Ботсване и получивший позднее название по греческой букве «омикрон». Британский профессор Тим Спектор перечислил шесть скрытых симптомов этого варианта Covid-19.

Уже к 26 января «омикрон» стал доминирующим вариантом коронавируса в России, опередив штамм «дельта». Сейчас он выявлен во всех регионах страны. Президент РФ Владимир Путин не раз заявлял, что отечественная вакцина эффективна против нового штамма патогена.