Профессор Спектор перечислил шесть скрытых симптомов омикрон-штамма коронавируса

Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2 способен оседать в кишечнике, а не в носу. Об этом рассказал профессор Тим Спектор из команды приложения ZOE Covid Study, которое собирает данные о заболевании, пишет британская газета The Sun.

По словам специалиста, зараженные «омикроном» люди могут испытывать кишечные симптомы, но тесты на Covid-19 окажутся отрицательными, поскольку в носу или во рту не будет следов патогена.

Среди признаков болезни Спектор упомянул такие, как тошнота, диарея, рвота, боль в животе, изжога и вздутие живота. При появлении этих симптомов медики советуют незамедлительно уйти на самоизоляцию и все-таки сдать тест на коронавирус.

Сейчас наибольшее беспокойство у медиков по всему миру вызывает штамм B.1.1.529 со множеством мутаций, впервые обнаруженный в Ботсване и получивший позднее название по греческой букве «омикрон». Британские врачи назвали шесть длительных кожных симптомов этого варианта Covid-19.

Уже к 26 января «омикрон» стал доминирующим вариантом коронавируса в России, опередив штамм «дельта». Президент РФ Владимир Путин не раз заявлял, что отечественная вакцина эффективна против нового штамма патогена.