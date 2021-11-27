ВОЗ заявила о способности ПЦР-тестов выявлять омикрон-штамм коронавируса

Существующие ПЦР-тесты выявляют новый штамм B.1.1.529 коронавируса SARS-CoV-2, получивший название по греческой букве «Омикрон». Об этом сообщает пресс-служба ВОЗ по итогам состоявшегося экстренного заседания.

«Текущая ПЦР-диагностика SARS-CoV-2 продолжает обнаруживать этот вариант (омикрон-штамм — прим. Т-и)», — отмечают в организации.

При этом, согласно имеющимся у специалистов данным, при проведении одного из широко используемых ПЦР-тестов «один из трех целевых генов не обнаруживается». Соответственно, его можно применять в качестве маркера для варианта «омикрон» до подтверждения результата секвенированием.

Кроме того, ВОЗ замечает, что число случаев заражения омикрон-штаммом увеличивается почти во всех странах Южной Африки. Более быстрое обнаружение нового всплеска инфекции позволяет предположить, что этот вариант способен распространяться быстрее прежних.

Штамм B.1.1.529 с 32 мутациями возник в ЮАР, но был впервые выявлен в Ботсване. Британские ученые предположили, что он мог появиться в организме человека с ослабленным иммунитетом. Случаи заражения этим вариантом Covid-19 подтвердились в Израиле и Бельгии.

Сейчас в России активно продолжается прививочная кампания против коронавируса. Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что в текущей эпидемиологической ситуации необходимо нарастить темпы вакцинации, чтобы сбить заболеваемость Covid-19. Недавно российский лидер прошел ревакцинацию и принял участие в испытаниях назального препарата от коронавируса.