Гинцбург: Негативных последствий от многократной ревакцинации от коронавируса не выявлено

Негативных последствий от неоднократной ревакцинации от Covid-19 не выявлено. Об этом ТАСС рассказал директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Были [случаи ревакцинации несколько раз], наблюдали за титром антител, все нормально, все хорошо», — сообщил ученый.

Ранее зампред Правительства РФ Татьяна Голикова заявила, что желательно нужно довести уровень коллективного иммунитета в стране до 90-95%, хотя планка пока составляет не менее 80%. Чтобы достичь 80-процентного уровня коллективного иммунитета, в России нужно вакцинировать еще 22 млн человек и ревакцинировать 9 млн.

На совещании с членами Правительства РФ Президент Владимир Путин подчеркнул, что нужно сбить пик новой волны эпидемии коронавируса Covid-19, для чего необходимо нарастить темпы вакцинации в стране. Глава государства неоднократно отмечал безопасность российских вакцин.