ВОЗ выступила за создание новых вакцин от коронавируса и обновление существующих

Техническая консультативная группа Всемирной организации здравоохранения по составу вакцин от коронавируса сочла необходимой разработку дополнительных препаратов для вакцинации против Covid-19 и совершенствование уже существующих. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ВОЗ.

«Группа считает, что [дополнительные] вакцины от Covid-19, которые оказывают высокое влияние на профилактику инфекции и ее распространение в дополнение к предотвращению тяжелого течения заболевания и смерти, необходимы и должны быть разработаны», — подчеркнули специалисты.

По мнению ученых, на фоне изменения коронавируса SARS-CoV-2 «может потребоваться обновление» состава уже существующих вакцин — пока новые препараты не будут созданы.

Отдельно эксперты обратили внимание на то, что вакцины должны основываться на штаммах, генетически и антигенно близких к циркулирующим вариантам патогена. Только в таком случае они продолжат соответствовать критериям ВОЗ.

Сейчас наибольшее беспокойство у медиков по всему миру вызывает штамм B.1.1.529 с 32 мутациями, впервые обнаруженный в Ботсване. Всемирная организация здравоохранения сочла его «вызывающим беспокойство» и дала название по греческой букве «омикрон».

По мнению вирусолога Анатолия Альтштейна, связанная с «омикроном» пятая волна Covid-19 придет в Россию в течение месяца. Новый штамм обнаружен уже в 13 регионах страны. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал быть готовыми к любому развитию ситуации с коронавирусом.