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Ру Тат
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Здоровье
23 декабря 2021  11:52

ВОЗ призывает отменить праздничные мероприятия по всему миру из-за «омикрона»

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Всемирная организация здравоохранения просит отменить массовые рождественские и новогодние гулянья по всему миру или перенести празднование. Это связано с быстрым распространением омикрон-штамма коронавируса, сообщает оперативный штаб Москвы.

Ранее в Париже были отменены традиционные мероприятия на Елисейских Полях, посвященные празднованию Нового года. Принять данную меру тогда рекомендовали как органы здравоохранения, так и полицейские.

Штамм B.1.1.529 с 32 мутациями был впервые обнаружен в Ботсване. Ученые предположили, что он мог появиться в организме человека с ослабленным иммунитетом или возникнуть из-за возвратной передачи от животного

Всемирная организация здравоохранения сочла новый вариант «вызывающим беспокойство» и дала ему название по греческой букве «омикрон». Штамм уже выявлен в 106 странах мира.

#ВОЗ #омикрон #коронавирус
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