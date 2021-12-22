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Здоровье
22 декабря 2021  07:08

Омикрон-штамм Covid-19 был выявлен в 106 странах

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Новый вариант коронавируса «омикрон» зарегистрирован в 106 государствах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ВОЗ. 

«По состоянию на 21 декабря 2021 года (на 14:00 по центральноевропейскому времени) омикрон-вариант обнаружен в 106 странах», — сказано в еженедельном бюллетене организации.

Отмечается, что «общий риск, связанный с вызывающим обеспокоенность омикрон-вариантом, остается очень высоким».

В мире продолжает доминировать штамм «дельта» (обнаружен в 96% образцов биоматериалов в период с 20 октября по 19 декабря), однако власти некоторых стран уже сообщают о том, что начинает преобладать «омикрон».

Ранее российский Кабмин разработал дополнительный план реагирования на распространение штамма «омикрон» в стране и направил его на рассмотрение Президенту РФ Владимиру Путину.

#коронавирус #омикрон #ВОЗ
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