Омикрон-штамм Covid-19 был выявлен в 106 странах

Новый вариант коронавируса «омикрон» зарегистрирован в 106 государствах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ВОЗ.

«По состоянию на 21 декабря 2021 года (на 14:00 по центральноевропейскому времени) омикрон-вариант обнаружен в 106 странах», — сказано в еженедельном бюллетене организации.

Отмечается, что «общий риск, связанный с вызывающим обеспокоенность омикрон-вариантом, остается очень высоким».

В мире продолжает доминировать штамм «дельта» (обнаружен в 96% образцов биоматериалов в период с 20 октября по 19 декабря), однако власти некоторых стран уже сообщают о том, что начинает преобладать «омикрон».

Ранее российский Кабмин разработал дополнительный план реагирования на распространение штамма «омикрон» в стране и направил его на рассмотрение Президенту РФ Владимиру Путину.